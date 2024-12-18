Китай стверджує, що його астронавти здійснили найтриваліший вихід у відкритий космос
У Китаї стверджують, що 17 грудня 2024 року двоє їхніх астронавтів здійснили вихід у відкритий космос тривалістю дев'ять годин і шість хвилин.
Такий час перебування за межами космічного корабля чи станції перевершує рекорд космонавтів зі США, який встановили в 2001 році, інформує CNN.
Китайське пілотоване космічне агентство заявило, що нове досягнення на орбіті Землі встановили члени місії Shenzhou-19 – Цай Сюйчже та Сон Ліндон.
Як повідомляє SpaceNews, вихід у відкритий космос розпочав командир екіпажу Цай Сюйчже о 4:51 за Гринвічем (6:51 за київським часом). Через понад 1,5 години до нього приєднався Сон Ліндон.
Обидва астронавти повернулися на космічний корабель о 13:57 за Гринвічем (15:57 за київським часом), відтак тривалість виходу у відкритий космос становила дев'ять годин і шість хвилин.
Протягом цього часу члени місії Shenzhou-19 встановили на космічну станцію пристрій, який захищатиме її від сміття на орбіті Землі. У цьому їм допомагала роботизована рука та фахівці на Землі.
"Позакорабельна діяльність була цілковитим успіхом", – стверджують у Китайському пілотованому космічному агентстві.
Попередній рекорд щодо тривалості виходу у відкритий космос встановили американські астронавти 12 березня 2001 року. Тоді позакорабельна діяльність Джеймса Восоома та Сьюзен Хелмс тривала вісім годин та 56 хвилин.
Раніше ми розповідали, як на Міжнародній космічній станції проводять час американські космонавти, які через технічну несправність корабля затрималися в космосі.