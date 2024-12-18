Китай стверджує, що його астронавти здійснили найтриваліший вихід у відкритий космос

У Китаї стверджують, що 17 грудня 2024 року двоє їхніх астронавтів здійснили вихід у відкритий космос тривалістю дев'ять годин і шість хвилин.

Такий час перебування за межами космічного корабля чи станції перевершує рекорд космонавтів зі США, який встановили в 2001 році, інформує CNN.

Китайське пілотоване космічне агентство заявило, що нове досягнення на орбіті Землі встановили члени місії Shenzhou-19 – Цай Сюйчже та Сон Ліндон.

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Як повідомляє SpaceNews, вихід у відкритий космос розпочав командир екіпажу Цай Сюйчже о 4:51 за Гринвічем (6:51 за київським часом). Через понад 1,5 години до нього приєднався Сон Ліндон.

Обидва астронавти повернулися на космічний корабель о 13:57 за Гринвічем (15:57 за київським часом), відтак тривалість виходу у відкритий космос становила дев'ять годин і шість хвилин.

Протягом цього часу члени місії Shenzhou-19 встановили на космічну станцію пристрій, який захищатиме її від сміття на орбіті Землі. У цьому їм допомагала роботизована рука та фахівці на Землі.

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"Позакорабельна діяльність була цілковитим успіхом", – стверджують у Китайському пілотованому космічному агентстві.

Попередній рекорд щодо тривалості виходу у відкритий космос встановили американські астронавти 12 березня 2001 року. Тоді позакорабельна діяльність Джеймса Восоома та Сьюзен Хелмс тривала вісім годин та 56 хвилин.

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Раніше ми розповідали, як на Міжнародній космічній станції проводять час американські космонавти, які через технічну несправність корабля затрималися в космосі.