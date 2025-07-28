На Житомирщині під час пологів померла дитина: лікаря підозрюють у недбальстві

На Житомирщині 54-річний акушер-гінеколог отримав підозру через смерть немовляти при пологах. Лікаря звинувачують у ненаданні своєчасної допомоги вагітній, яка мала ускладнення і скаржилася на біль.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліцїї Житомирщини та обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що влітку 2022 року до лікарів звернулася 31-річна вагітна. Жінку на 40-му тижні вагітності госпіталізували зі скаргами на хибні перейми.

Наступного ранку в неї діагностували передчасний розрив плодових оболонок. Лікарі вирішили спостерігати за станом пацієнтки. Протягом дня її кілька разів оглядали фахівці. За їхніми висновками, стан вагітної та її плоду був задовільним.

Згодом веденням пологів займався 54-річний акушер-гінеколог, який того дня працював на чергуванні.

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"Під час огляду вагітна поскаржилася черговому лікарю на болі внизу живота. Попри це, він не обстежив пацієнтку додатково, а необґрунтовано ввів знеболювальний препарат. Кесарів розтин своєчасно не провів", – додали в прокуратурі.

У поліції кажуть, що зранку наступного дня жінка продовжила скаржитися та мала ознаки "загрозливого стану". Згодом у вагітної відбулося передчасне відшарування плаценти, а її ненародження дитина зазнала порушення функціонального стану через недостатню кількість кисню.

Зрештою лікарі провели кесарів розтин, під час якого вилучили немовля без ознак життя.

"Слідством встановлено, що лікар мав умови та можливості для спостереження за вагітною та її плодом, а також достатній для цього кваліфікаційний рівень.

При цьому він порушив вимоги законодавства у сфері охорони здоров’я та клінічні протоколи, через що ускладнення клінічної картини породіллі було діагностовано із запізненням", – кажуть правоохоронці.

За їхніми словами, через дії акушера-гінеколога в жінки відбулася тривала внутрішньоматкова кровотеча, а плід страждав від нестачі кисню.

Лікарю повідомили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція передбачає покарання у вигляді:

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до п’яти років;

виправних робіт на строк до двох років;

обмеженням або позбавленням волі до двох років.

Нагадаємо, у Харкові троє лікарів отримали підозру через смерть ненародженої двійні. Їх звинувачують у неналежному виконанні обов’язків.