В Одесі лікар перелив пацієнтці несумісну кров: йому оголосили про підозру
В Одесі оголосили про підозру лікарю-анестезіологу, який перелив пацієнтці несумісну донорську кров.
Внаслідок цього у жінки виникло гостре пошкодження нирок, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Постраждала – 67-річна мешканка Херсонщини. У квітні 2024 року її госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця.
Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові.
Анестезіолог одного з відділень кардіохірургії не зробив біологічну пробу та перелив жінці замість першої позитивної групи – другу позитивну, яка є несумісною.
Після цього у пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок. Їй провели гемодіаліз та інші невідкладні заходи для стабілізації стану.
Лікарю повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворої – частина 1 статті 140 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає кілька варіантів покарання:
- позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років;
- виправні роботи на строк до двох років;
- обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.
Наразі вирішується питання про відсторонення лікаря від виконання обов’язків та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Тернополі судитимуть двох лікарів, які лікували 1-річній дитині карієс під загальним наркозом. Під час процедури у хлопчика почав падати тиск, тому його доправили в реанімаційне відділення. Однак врятувати дитину не вдалося.