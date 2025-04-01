В Одесі лікар перелив пацієнтці несумісну кров: йому оголосили про підозру

В Одесі лікар перелив пацієнтці не ту групу крові – йому повідомили про підозру

В Одесі оголосили про підозру лікарю-анестезіологу, який перелив пацієнтці несумісну донорську кров.

Внаслідок цього у жінки виникло гостре пошкодження нирок, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Постраждала – 67-річна мешканка Херсонщини. У квітні 2024 року її госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця.

Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові.

Анестезіолог одного з відділень кардіохірургії не зробив біологічну пробу та перелив жінці замість першої позитивної групи – другу позитивну, яка є несумісною.

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Після цього у пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок. Їй провели гемодіаліз та інші невідкладні заходи для стабілізації стану.

Лікарю повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворої – частина 1 статті 140 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає кілька варіантів покарання:

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років;

виправні роботи на строк до двох років;

обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Наразі вирішується питання про відсторонення лікаря від виконання обов’язків та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Тернополі судитимуть двох лікарів, які лікували 1-річній дитині карієс під загальним наркозом. Під час процедури у хлопчика почав падати тиск, тому його доправили в реанімаційне відділення. Однак врятувати дитину не вдалося.