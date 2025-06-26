У Одеському пологовому померло немовля: мати звинувачує лікарів, поліція відкрила справу

Доповнено 26.06.2025 о 17:15

Поліція розпочала розслідування через смерть новонародженої дівчинки у одеському пологовому будинку №5.

До правоохоронців звернулась 25-річна мати немовляти, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

У своєму Instagram Олена Бойко розповіла, що її вагітність протікала без жодних ускладнень, аналізи були у межах норми. На 39 тижні вагітності жінку покликала на огляд у пологовий будинок лікарка Катерина Шаповал.

"Вона робила огляд на гінекологічному кріслі руками і мені було нестерпно боляче. Мої ноги тримали дві медсестри, але оглянути нормально мене так і не вийшло, бо від болі я викручувалася", – пригадує жінка.

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На наступний ранок у жінки розпочалась кровотеча. За її словами, лікарка сказала, що "це відійшли води". Тоді Олена разом із чоловіком поїхали у пологовий.

Перейми були дуже болючими і жінка просила зробити їй кесарів розтин, але, за її словами, лікарка сказала: "Всім боляче, це пологи, народиш сама".

Раптово під час перейм у дитини почало зникати серцебиття.

"Я дивилась на екран і бачила, як серцебиття падало. Було 150, потім 120, 90… І коли вони покликали завідувачку відділення (на екрані було вже серцебиття 70), вона оглянула мене і сказала: "Ви що, вона сама не народить, швидко веземо її на кесарево", – розповідає жінка.

За її словами, коли лікарі дістали дитину, дихання у неї вже не було. Немовля намагалися врятувати, але марно.

"Далі до мене зайшов чоловік, почав плакати і сказав, що дитина померла", – пригадує Олена Бойко.

За словами жінки, згодом їй пояснили, що кровотеча розпочалася через неправильне розташування судин.

"Судини, які мали б бути всередині плаценти, кріпилися зверху, про що на жодному УЗД нам не сказали, і довжина моєї пуповини була всього 21 сантиметр.

Я не могла фізично сама народити, тому коли дитина опустилась вниз, натягнулась пуповина і відірвались судини, що спричинило внутрішню кровотечу", – пояснює Олена Бойко.

У межах розслідування, яке розпочали правоохоронці, запланована низка експертиз. Наразі поліція кваліфікувала справу за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. Санкція статті передбачає максимум три роки тюрми.

Що кажуть у пологовому будинку?

Директор медзакладу Ігор Шпак висловив співчуття батькам померлої дитини, однак, зауважив, що лікарі діяли згідно зі своїми обов’язками.

За його словами, в кінці першого періоду пологів виникло ускладнення, яке акушери класифікують як інтернатальний дистрес плоду. Простими словами, плід почав страждати від гострої нестачі кисню.

Після цього лікарі за протоколом вирішили терміново провести кесарів розтин.

"Від моменту початку страждання плоду до вилучення його з черевини матері пройшло 15 хвилин. За висновками патологоанатомічного дослідження, дитина внутрішньоутробно загинула від гострої асфіксії, тобто, нестачі кисню, пов'язаною з кровотечею з розірваної судини пуповини. Причиною розриву судин пуповини стало аномальне прикріплення та аномально коротка пуповина", – зауважив директор медзакладу.

За його словами, за допомогою УЗД неможливо визначити довжину пуповини.

"Ми можемо побачити обвиття пуповини навколо шиї плоду, навколо тулубу, але ми не можемо визначити довжину пуповини. Сучасні наукові методи не дають такої можливості. Це рідкісне ускладнення, і на жаль, смерть від цього ускладнення при розриві судин пуповини невідворотна", – сказав Ігор Шпак.

Він також додав, що Департамент охорони здоров’я проводить внутрішнє розслідування, результати якого передадуть батькам.

Нагадаємо, раніше на Одещині від пневмонії помер двомісячний хлопчик. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиконання батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною.