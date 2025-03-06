На Житомирщині повідомили про підозру вчителю, який побив школярів

На Житомирщині правоохоронці повідомили про підозру 35-річному вчителю, який побив двох восьмикласників. Йому інкримінують завдання легкого тілесного ушкодження та побоїв.

У Головному управлінні Національної поліції Житомирської області розповіли, що випадок трапився в лютому 2025 році. Тоді батьки двох підлітків, які навчаються в ліцеї в Малинівці, звернулися до правоохоронців із заявами про насильство щодо їхніх дітей.

Під час досудового розслідування встановили, що вчитель вдарив долонею одного з учнів. Пізніше він зайшов до кабінету з іншим школярем і завдав йому кількох ударів.

Педагог вчинив фізичне насильство щодо дітей віком 13 і 14 років через "неприязні відносини" із ними, розповіли в поліції.

Вчителю повідомили про підозру в заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу) та умисному завданні побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень (частина 1 статті 126 Кримінального кодексу).

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"Підозрюваному загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до 200 годин чи виправні роботи до одного року", – додали правоохоронці.

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Раніше в Малинівській міській раді повідомляли, що за фактом побиття вчителем дітей створили спеціальну комісію, яка має розслідувати інцидент.

У коментарі для "Суспільного. Житомир" начальник місцевого управління спорту та національно-патріотичного виховання Віталій Коробейник розповів, що від роботи відсторонили директорку ліцею.

Натомість станом на кінець лютого 2025 року педагог, якого звинуватили в побитті, продовжував працювати в закладі освіти.

"Вчителя не відсторонили, бо для цього треба мати докази провини, яку може встановити тільки суд.

Для розслідування цього випадку створили комісію на рівні міської ради […] Після рішення суду вживемо заходів щодо цього працівника", – пояснював Віталій Коробейник.