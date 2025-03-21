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На Житомирщині засудили чоловіка, який напідпитку намагався зґвалтувати 12-річну доньку знайомої

Віра Шурмакевич — 21 березня, 16:47
На Житомирщині засудили чоловіка, який напідпитку намагався зґвалтувати 12-річну доньку знайомої
dookdui/Depositphotos

На Житомирщині до 10 років позбавлення волі засудили 25-річного місцевого мешканця – той намагався зґвалтувати 12-річну доньку своєї знайомої.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, інцидент трапився у січні 2023 року. Тоді 25-річний чоловік прийшов до своєї знайомої. Упевнившись, що її немає вдома, кривдник вирішив зґвалтувати її малолітню доньку, яка перебувала в помешканні сама.

Прокурори довели, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Малолітня потерпіла вчинила опір нападнику: пручалася та кликала на допомогу, а вирвавшись, подзвонила сестрі, яка викликала працівників поліції та знайомого.

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Надалі злочинні дії кривдника припинили місцеві мешканці та працівники поліції, які прибули на виклик", – розповіли у прокуратурі.

Червоноармійський районний суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Він залишатиметься під вартою допоки вирок не набуде чинності.

Раніше ми розповідали, що на Львівщині затримали злочинця-рецидивіста, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

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