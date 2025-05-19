Поцупив обручку з тіла загиблого військового: на Житомирщині засудили працівника моргу

На Житомирщині засудили 49-річного працівника місцевої філії бюро судово-медичної експертизи, який викрав каблучку з руки загиблого військового. Медбрата визнали винним у нарузі над тілом померлого, вчиненого з корисливих мотивів.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Інцидент трапився у січні 2025 року у місті Малин, що на Житомирщині. Під час поховання військовослужбовця його рідні та побратими виявили, що його обручка зникла.

Перед тим, як труну перенесли до холодильника, який нібито належить місцевому ритуальному бюро, обручка на пальці була. Проте вже через добу, у день похорону, її не знайшли.

Спочатку у морзі запевняли, що обручка "могла спасти" з пальця чоловіка, утім його дружина розповідала, що він набрав зайву вагу, тож цього не могло статися.

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Згодом з’ясувалося, що злочин скоїв працівник однієї з філій Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Він зрізав золоту обручку з руки загиблого захисника, коли готував його тіло до передачі рідним для поховання. Потім чоловік здав крадену прикрасу до ломбарду та отримав за неї 3900 гривень. Йому повідомили про підозру.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над тілом захисника). Його засудили до 5 років ув’язнення.