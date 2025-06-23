Поліція не отримувала звернень щодо дій Гусакова, хворого на СМА: справу відкрили через інформацію у ЗМІ

Національна поліція очікує на звернення можливих потерпілих від дій львів’янина Назарія Гусакова з діагнозом спінальна м’язова атрофія (СМА).

Наразі правоохоронці розпочали два кримінальних провадження на підставі інформації, яку раніше оприлюднили ЗМІ. Поліціянти проведуть необхідні слідчі дії, аби її перевірити.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі до Нацполіції не надходило офіційних звернень з цього приводу.

"Процес розслідування розпочався. Ми зараз промоніторимо всі рахунки, надходження, відповідні розтрати з цих рахунків", – сказав Цуцкірідзе.

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Як раніше повідомляли правоохоронці, справу розслідують як шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу України) та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 ККУ).

Максим Цуцкірідзе також запевнив, що правоохоронці очікують на заяви від можливих потерпілих.

"І кожен, хто вважає себе потерпілим від подібних дій, може звернутися і надати свої покази", – закликав він.

Перший заступник голови Нацполіції підтвердив, що Гусаков перебуває за кордоном.

Хто такий Назарій Гусаков та чому його підозрюють у махінаціях

Назарій Гусаков – 31-річний львів’янин, який народився з вродженою спінальною м’язовою атрофією (СМА). Хвороба призвела до тяжкого порушення опорно-рухового апарату, і наразі чоловік може рухати лише головою та пальцями рук.

Попри те, що впродовж останнього року місто забезпечувало його ліками у необхідному дозуванні, чоловік скаржився, що не має змоги покривати всі необхідні йому витрати, а тому він збирав додаткові кошти.

Заклики із проханням допомогти йому в лікуванні поширювали, зокрема, редакції "Української правди" та Bihus.info, журналіст-розслідувач Михайло Ткач та військовий Валерій Маркус.

Нещодавно користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Назарій не публікує звіти про те, куди витрачає зібрані кошти. Українці помітили і те, що він декілька разів використовував те саме фото, коли повідомляв про купівлю ліків.

Крім того, з'явилася інформація про те, що раніше він нібито був зареєстрований на сайті з гри в покер та писав у соцмережах про ставки.

Коментуючи закиди у махінаціях, Назарій заявив, що не має чеків на покупки препаратів, адже купує їх неофіційно – так нібито дешевше.

"Переважно ліки закуповувалися не офіційно. У моїй ситуації я намагаюся економити, як можу. Найбільша моя помилка – те, що я не розділяв свої кошти і гроші, якими мені люди допомагали персонально і на зборах. Воно все впереміш. Я ніколи не думав, що мені треба буде давати звіт про своє здоров’я", – сказав чоловік у коментарі LVIV.MEDIA.

Раніше Назарій обіцяв опублікували звіти про витрачені кошти після того, як йому допоможуть у підрахунках бухгалтери, однак цього досі не сталося.