"Не донатьте мені": хворий на СМА Назарій Гусаков відреагував на звинувачення у шахрайстві
Хворий на СМА Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, закликав не донатити йому грошей.
Перше публічне пояснення з моменту скандалу він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Будь ласка, не донатьте мені. Я ні на що не збираю зараз і бачу, що якісь кошти продовжують надходити", – написав він.
Нагадаємо, ще декілька днів тому, 13 червня, у своєму Telegram-каналі він просив "активно долучатись" до збору задля "порятунку його стану" і публікував реквізити своєї банки.
Що ж до прохань оприлюднити звітність про доходи, Назарій написав, що впродовж років лікування він не збирав чеки та не вів облік, бо не думав, що йому доведеться "звітуватися за життя".
"Я потребую догляду 24 години на добу, мене постійно потрібно перевертати з живота на спину і навпаки, допомагати відхаркувати мокротиння, розминати м’язи. Біля мене безліч людей (реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, асистенти, спец.харчування), які мені допомагають у цьому і не отримують за це "офіційну" зарплатню.
На всі ці потреби мені щомісяця потрібно 250-300 тисяч гривень", – написав він.
Це ж стосується і придбаних високовартісних препаратів для лікування СМА – він запевнив, що частину з них купував "з рук".
"Левову частину послуг я оплачував без офіційних накладних. Це про реальність, де життя дорожче за бухгалтерію. Я повинен був думати на рік чи два наперед, я просто хотів жити", – написав він.
Він подякував Львівській міській раді, яка вже другий рік забезпечує його високовартісним препаратом для лікування СМА, однак, додав, що люди з таким діагнозом "потребують більше".
"До мене жодного разу за 31 рік не прийшов лікар, чи працівник чи психолог. Не запитав "Назар, як ти", – нарікає чоловік.
Чимало користувачів зауважували, що Назарій в 2013-2015 роках активно публікував пости про букмекерські ставки і висловлювали припущення, що у нього може бути залежність. Однак Назарій написав, що працював у цій сфері, щоб заробити грошей.
"Я заробляв як міг. Я працював в БК, вже зараз заборонених у нас. Я брався навіть за обмін сум, з яких мені був маленький відсоток. Я хотів і хочу жити. Зрештою, ідеальних людей не існує.
До зборів (ці 3,5 роки) мені допомагали букеристи та покеристи, завдяки яким в добавок до своїх робіт я міг лікуватись в тому числі "Еврізді" [препарат для лікування СМА]", – зазначив він.
Також він додав, що наразі він погано почувається.
"Мені стає гірше. Вже не можу банально підняти рукою телефон чи взяти виделку. Наразі мій стан поганий", – підсумував Назарій Гусаков.
Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій Гусаков протягом року отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Однак Назарій запевняє, що їх все ж не було достатньо.