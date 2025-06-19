"Не донатьте мені": хворий на СМА Назарій Гусаков відреагував на звинувачення у шахрайстві

Назарій каже, що не збирав чеки, бо "не думав, що йому доведеться звітуватися за життя"

Хворий на СМА Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, закликав не донатити йому грошей.

Перше публічне пояснення з моменту скандалу він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Будь ласка, не донатьте мені. Я ні на що не збираю зараз і бачу, що якісь кошти продовжують надходити", – написав він.

Нагадаємо, ще декілька днів тому, 13 червня, у своєму Telegram-каналі він просив "активно долучатись" до збору задля "порятунку його стану" і публікував реквізити своєї банки.

Що ж до прохань оприлюднити звітність про доходи, Назарій написав, що впродовж років лікування він не збирав чеки та не вів облік, бо не думав, що йому доведеться "звітуватися за життя".

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"Я потребую догляду 24 години на добу, мене постійно потрібно перевертати з живота на спину і навпаки, допомагати відхаркувати мокротиння, розминати м’язи. Біля мене безліч людей (реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, асистенти, спец.харчування), які мені допомагають у цьому і не отримують за це "офіційну" зарплатню.

На всі ці потреби мені щомісяця потрібно 250-300 тисяч гривень", – написав він.

Це ж стосується і придбаних високовартісних препаратів для лікування СМА – він запевнив, що частину з них купував "з рук".

"Левову частину послуг я оплачував без офіційних накладних. Це про реальність, де життя дорожче за бухгалтерію. Я повинен був думати на рік чи два наперед, я просто хотів жити", – написав він.

Він подякував Львівській міській раді, яка вже другий рік забезпечує його високовартісним препаратом для лікування СМА, однак, додав, що люди з таким діагнозом "потребують більше".

"До мене жодного разу за 31 рік не прийшов лікар, чи працівник чи психолог. Не запитав "Назар, як ти", – нарікає чоловік.

Чимало користувачів зауважували, що Назарій в 2013-2015 роках активно публікував пости про букмекерські ставки і висловлювали припущення, що у нього може бути залежність. Однак Назарій написав, що працював у цій сфері, щоб заробити грошей.

"Я заробляв як міг. Я працював в БК, вже зараз заборонених у нас. Я брався навіть за обмін сум, з яких мені був маленький відсоток. Я хотів і хочу жити. Зрештою, ідеальних людей не існує.

До зборів (ці 3,5 роки) мені допомагали букеристи та покеристи, завдяки яким в добавок до своїх робіт я міг лікуватись в тому числі "Еврізді" [препарат для лікування СМА]", – зазначив він.

Також він додав, що наразі він погано почувається.

"Мені стає гірше. Вже не можу банально підняти рукою телефон чи взяти виделку. Наразі мій стан поганий", – підсумував Назарій Гусаков.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій Гусаков протягом року отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Однак Назарій запевняє, що їх все ж не було достатньо.