В Україні перевірять всі заклади з цілодобовим перебуванням дітей після інциденту на Львівщині

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович доручила Національній соціальній сервісній службі перевірити всі заклади, в яких цілодобово живуть діти.

Таке рішення вона ухвалила після викриття ймовірних випадків насилля над вихованцями одного з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині.

Про це Оксана Жолнович повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Усі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі. У зв'язку з тим, я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх таких закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав", – заявила вона.

Для цього розробили спеціальний опитувальник, який не буде травмувати почуття дітей.

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Також міністерка наголосила, що найкращий варіант – щоб усі діти, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, могли навчатися поруч зі своїми домівками та щовечора повертатись додому.

"На жаль, наразі таких дітей змушені відправляти в спецшколи, яких лише декілька в області. Зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня, тому потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді батьки зможуть вибрати навчальний заклад поруч з домом.

Саме тому я закликаю збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи й спеціальні класи в загальних школах, щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час в школі", – зауважила Оксана Жолнович.

Вона додала, що Україні треба саме системні зміни, щоб забезпечити нормальне виховання та розвиток усіх дітей.

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Нагадаємо, 28 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про результати моніторингового візиту до одного з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині.

Діти, які перебувають у закладі, повідомили, що регулярно потерпають від сексуального, фізичного та психологічного насилля.

Серед вихованців закладу – сироти, позбавлені батьківського піклування, діти у складних життєвих обставинах та з особливими освітніми потребами.

Вони стверджували, що директор центру вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня. Крім того, діти не отримували достатньої кількості їжі.

За словами Лубінця, останні шість місяців вихованці та інші люди в їхніх інтересах зверталися за допомогою до Національної поліції, але там не реагували на заяви.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підозрою у сексуальному насильстві – частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України.

Після оприлюднення інформації правоохоронці Львівської області заявили, що у 2024 році не отримували звернень щодо ймовірного насилля над вихованцями центру.

Там стверджують, що остання заява була у 2023 році. Однак тоді їм не вдалося виявили порушення з боку керівництва закладу.

Також керівник Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що на час перевірки центру його керівника відсторонили.