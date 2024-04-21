У Львові медики виходили дитину, яка народилася з вагою 600 грамів

Дівчинка народилась на 26-му тижні вагітності, тому потребувала постійного медичного догляду.

Після 119-ти днів перебування у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі додому виписали Владиславу-Марію – дівчинку, що відразу після народження важила 600 грамів.

Дитина народилася передчасно – на 26-му тижні вагітності. Вона мала екстремально малу масу тіла і не могла самостійно дихати, через що потребувала особливого медичного догляду, повідомив перинатальний центр.

Спершу дівчинку госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де вона перебувала під цілодобовим наглядом лікарів протягом перших 75-ти днів.

Владислава-Марія харчувалась донорським молоком, отримувала допоміжну респіраторну підтримку (режим штучної вентиляції легень), пізніше перебувала на вільному потоці кисню через маску. На 85-й день після народження немовляті виконали лазерну корекцію сітківки обох очей для того, щоб зберегти зір.

У медичному закладі повідомили, що за станом здоров'я дівчинки будуть продовжувати спостерігати. Львівський обласний клінічний перинатальний центр/Facebook

Дівчинку виписали з медичного закладу після майже 4-х місяців інтенсивного медичного догляду з вагою 2440 грамів та зростом 42 сантиметри.

"Бажаємо Владиславі-Марії зростати здоровою, сильною та щасливою, щоб майбутнє дарувало лише яскраві та щасливі моменти в мирній рідній Україні", – написали у Львівському обласному перинатальному центрі.

За здоров’ям дівчинки надалі спостерігатимуть медичні працівники відділення реабілітації передчасно народжених та малих дітей.

Нагадаємо, у квітні 2024 року жінка народила сина в евакуаційному потязі з Донеччини.