Вчені знайшли нове джерело золота в космосі: воно могло існувати ще за раннього Всесвіту

Науковці кажуть, що знайшли ще один спосіб утворення золота

Вчені виявили, що золото в космосі може утворюватися не лише внаслідок зіткнення нейтронних зірок, як вважали раніше.

Архівні дані мають докази того, що утворення золота також є наслідком активності нейтронних зір, які мають надпотужне магнітне поле – магнетарів.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Astrophysical Journal Letters, інформує CNN.

Протягом десятиліть астрономи намагаються визначити космічне походження найважчих елементів, зокрема золота. Вважається, що легкі елементи, як-от водень та гелій, існували на початку Великого вибуху. Потім вибухи зірок вивільнили важкі елементи, що згодом призвело до народження нових зір та планет.

Однак досі розподіл золота по всьому Всесвіту залишається загадкою для астрофізиків.

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"Це досить фундаментальне питання щодо походження складної матерії у Всесвіті. Це цікава головоломка, яка насправді не розгадана", – пояснив провідний автор дослідження Аніруд Патель.

Досі науковці вважали, що золото виникає лише внаслідок зіткнення нейтронних зірок, які перебувають на завершальному етапі еволюції і переважно складаються з нейтронів. Свідком такого явища у 2017 році стали науковці.

Вчені підрахували, що більшість таких зіткнень відбулися в останні кілька мільярдів років. Однак нерозбірливі дані 20-річної давності свідчать про те, що золото могло утворюватися на початку зародження Всесвіту.

Про це свідчать яскраві спалахи магнетарів. Науковці виявили, що при цьому зорі вивільняють матеріал, фізичне пояснення якому досі було відсутнім.

Тепер вчені припустили, що спалахи нагрівають та викидають матеріал кори зорі з високою швидкістю, що може сприяти утворенню важких металів.

Автори дослідження вирішили знайти докази своєї ідеї. Для цього вони розглянули дані гамма-випромінювання від останнього спалаху магнетарів у 2004 році.

Лише тепер астрономам вдалося охарактеризувати цю інформацію, яка відповідала концепції утворення важких елементів.

"Коли ми створювали нашу модель та робили прогнози, ніхто не знав, що дані вже містять сигнал. Ніхто не міг уявити, що наші теоретичні ідеї так добре відповідатимуть наявній інформації", – поділився Аніруд Патель.

Науковиця Елеонора Троя, яка не брала участі в дослідженні, пояснила, що утворення золота в магнетарах є можливим поясненням їхнього гамма-світіння. Однак науковиця зауважила, що такі зорі є "дуже брудними об’єктами", тому виверження можуть супроводжуватися викидами надлишку електронів.

Дослідники вважають, що активність магнетарів могла бути джерелом до 10% елементів, важчих за залізо, в Чумацькому шляху.

"Я б не стверджувала, що це дійсно нове джерело золота. Але ця ідея – альтернативний спосіб його утворення", – вважає Елеонора Троя.

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