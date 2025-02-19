Телескоп Вебба зафіксував хаотичну активність навколо надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху

Космічний телескоп Джеймса Вебба проводив спостереження за подіями навколо надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики, відомої як Стрілець A* (Sgr A*).

Він зафіксував хаотичні процеси, що відбуваються на околицях чорної діри.

Картину цих космічних подій розкриває дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, пише Reuters.

Астрономи провели 48-годинні спостереження та помітили безперервні коливання світла, що виходять із акреційного диска – розжареного газового кільця, що оточує чорну діру.

Це випромінювання утворюється з матеріалу, який поступово падає за горизонт подій – межу, за якою навіть світло не може вирватися з гравітаційного поля чорної діри.

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Окрім постійного мерехтіння, приблизно один-три рази на добу астрономи фіксували потужні спалахи, а також менші сплески між ними. Вони виникають унаслідок взаємодії газових згустків, що зіштовхуються, стискаються та нагріваються в умовах екстремальної гравітації та сильних магнітних полів.

"Акреційний диск – це дуже хаотична зона з турбулентністю. Газ навколо нього стає ще більш щільним і нестабільним, наближаючись до чорної діри", – пояснює астрофізик з Північно-Західного університету в Іллінойсі та проідний автор статті Фархад Юсеф-Заде.

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Деякі чорні діри поглинають величезну кількість речовини та випромінюють надзвичайно потужну енергію. Sgr A* проявляє помірну активність, однак її спалахи залишаються важливим об'єктом досліджень.

"Відомо, що Sgr A* часто демонструє яскраві спалахи на різних довжинах хвиль – від радіо до рентгенівських променів. Проте попередні спостереження були обмежені за часом і чутливістю, що дозволяло зафіксувати лише найяскравіші події", – зазначає астрофізик Говард Бушаус з Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі.

Науковці дійшли висновку, що більша частина матеріалу в диску надходить не від зруйнованих зірок, а від зоряного вітру сусідніх світил. Близько 90% цієї речовини зрештою падає у чорну діру, а решта – викидається назад у космос.