Омбудсмен відреагував на цькування 2-річної дівчинки у приватному дитсадку на Одещині

Мати дівчинки підклала диктофон в іграшку дитини після того, як помітила зміни в її поведінці

Уповноважений з прав людини звернувся до правоохоронців через знущання над 2-річною дівчинкою в одному з приватних дитсадків Одещини. Інформація про цей випадок днями ширилася у мережі.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про те, що на звернувся із заявою до поліції Одеської області та взяв справу на особистий контроль.

"Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню", – зауважив омбудсмен.

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Днями місцеве видання "Альтернатива" опублікувало повідомлення жінки, в якому та стверджує, що її дитина потерпала від знущання працівників приватного дитячого садка в селищі Великодолинське, що на Одещині.

Користувачка соцмереж під іменем Валерія Лопухова в одному з Telegram-каналів розмістила аудіозапис, на якому чути вербальні образи та погрози. За її словами, їх висловлювали працівники тамтешнього дитячого садочка.

Мати розповіла, що помітила дивну поведінку дочки після того, як та почала відвідувати приватний заклад.

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"Вона почала мене насторожувати. Почала вести себе неадекватно, принесла мати. Хоча сама тільки-тільки почала розмовляти. Потім відмовилася туди йти, дуже плакала під воротами того садка", – описала зміни в поведінці доньки Валерія.

Жінка вирішила помістити в іграшку, яку дитина взяла з собою до закладу, диктофон, який і записав знущання над дівчинкою.

Із опублікованого аудіозапису чути, як двоє осіб лають дитину, погрожують їй тілесними покараннями і вживають ненормативну лексику.

"Іди бл*ть у кімнату. Розбила бл*ть. Коза бл*ть драна, пішла геть у кімнату, все! Іди в кімнату, а то я тобі зараз дам котика, зараз по сраці дам, а не котика.

Зробити укол? Зараз я візьму укол!. Якщо (ім’я дитини) буде плакати, Наташа (ім’я дитини) буде робити укол", – говорять до дитини чоловік і жінка.

За словами Валерії, вона разом із чоловіком намагалася вирішити ситуацію із працівниками закладу, однак спроби поговорити були марними.

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