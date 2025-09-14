Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі

Науковці підрахували, що частини спалахів на Сонці досягають температури 60 мільйонів градусів Цельсія. Ці показники значно більші за попередні оцінки – від 10 до 40 мільйонів градусів.

Вчені кажуть, що відкриття може допомогти розгадати астрофізичну таємницю, яка існує вже майже півстоліття.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Сонячні спалахи – вибухи в атмосфері центральної зорі нашої системи планет, внаслідок яких відбуваються сплески потужного випромінювання. Вони можуть порушувати роботу супутників поблизу Землі, а також спотворювати радіосигнали і потенційно загрожувати астронавтам у космосі.

З 1970-х років науковці були спантеличені дивною особливістю світла, яке випромінювали спалахи на Сонці. При розкладанні їх на кольори спектральні лінії (вузькі ділянки спектра) різних елементів виглядали значно ширшими або менш чіткими, ніж мають бути теоретично.

Протягом десятиліть вчені пояснювали цю особливість турбулентністю сонячної плазми, яка нагадує хаотичне кипіння окропу. Астрономи припускали, що швидкі випадкові рухи заряджених частинок у плазмі можуть зміщувати світло в різних напрямках.

Однак перевірених доказів цьому не знаходилося. Іноді розширення світла виникало до моменту ймовірного утворення турбулентності. Крім того, в багатьох випадках форми ліній були занадто симетричними, щоб бути наслідком хаотичного руху плазми.

У новому дослідженні команда вчених під керівництвом Олександра Рассела з Університету Сент-Ендрюса (Шотландія) підрахувала, що частини в атмосфері Сонця під час спалахів можуть досягати 60 мільйонів градусів Цельсія. Це на десятки мільйонів вище, ніж попередні підрахунки.

Такі показники дозволяють вченим краще пояснити особливості світла, яке випромінюють сонячні спалахи.

Цей ефект давно спостерігали в навколоземному космосі, сонячному вітрі та під час симуляцій, але досі ніхто не пов’язував їх зі спалахами в атмосфері зорі, каже Рассел.

"Здається, це універсальний закон", – припускає науковець.

Вчені виявили, що під час сонячних спалахів електрони можуть досягати температури від 10 до 15 мільйонів градусів Цельсія, а показники іонів здатні перевищувати 60 мільйонів.

Особливості світла спричинені тим, що потрібно кілька хвилин, аби електрони та іони поділилися темпом і подолали температурний розрив, кажуть науковці.

За таких екстремальних температур іони рухаються настільки швидко, що роблять спектральні лінії світла ширшими. За словами Рассела, відкриття "потенційно розгадує астрофізичну загадку", яка спантеличувала вчених майже півстоліття.

Автори роботи зауважують, що переоцінка температури спалахів має значення для прогнозування космічної погоди, яке тепер, ймовірно, потребуватиме перегляду.

За словами вчених, вдосконалені моделі можуть дати операторам супутників, авіакомпаніям і космічним агентствам точнішу інформацію та додатковий час для підготовки до небезпечних подій на Сонці.

