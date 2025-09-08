"Кривавий Місяць" над Україною: добірка фото повного затемнення супутника Землі
Ввечері 7 вересня українці спостерігали за повним місячним затемненням, яке називають "кривавим". Тінь Землі окутала Місяць, через що той набув червоно-помаранчевого забарвлення.
Затемнення відбуваються, коли Земля опиняється перед Місяцем і закриває собою Сонце. Коли Місяць опиняється у тіні планети повністю, виникає повне затемнення, яке називають "кривавим".
"УП. Життя" зробила добірку фото супутника нашої планети, за яким у цей час спостерігали з різних куточків України.
Під час цього явища сонячне світло огинає Землю та взаємодіє з її атмосферою. Остання легше розсіює сині довжини хвиль світла, тому червоні можуть досягати місячної поверхні та освічувати її.
Саме від атмосфери Землі залежить колір Місяця. Зокрема, на нього впливають хмари, пилові бурі та інші стихійні лиха.
На відміну від сонячних затемнень, за місячними можна спостерігати неозброєним оком.
Цього разу воно тривало 82 хвилини – з 20:30 до 21:52 за київським часом.
NASA прогнозує, наступне місячне затемнення відбудеться в березні 2026 року. Однак його зможуть побачити лише мешканці деяких частин Азії, Австралії, островів Тихого океану та Америки.
Раніше ми публікували добірку фото "полуничного Місяця", який зійшов у ніч з 10 на 11 червня. Попри свою назву, він був жовто-помаранчевого кольору, коли проходив поблизу горизонту.