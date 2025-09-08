"Кривавий Місяць" над Україною: добірка фото повного затемнення супутника Землі

Ввечері 7 вересня українці спостерігали за повним місячним затемненням, яке називають "кривавим". Тінь Землі окутала Місяць, через що той набув червоно-помаранчевого забарвлення.

Затемнення відбуваються, коли Земля опиняється перед Місяцем і закриває собою Сонце. Коли Місяць опиняється у тіні планети повністю, виникає повне затемнення, яке називають "кривавим".

"УП. Життя" зробила добірку фото супутника нашої планети, за яким у цей час спостерігали з різних куточків України.

@dr_oleksan/Instagram @dr_oleksan/Instagram @dr_oleksan/Instagram @dr_oleksan/Instagram @dr_oleksan/Instagram @dr_oleksan/Instagram @dr_oleksan/Instagram

"Кривавий Місяць" над Україною @c10ned/X

Місяць прозвали "кривавим" через його колір @gosha_nowhere/X

Під час цього явища сонячне світло огинає Землю та взаємодіє з її атмосферою. Остання легше розсіює сині довжини хвиль світла, тому червоні можуть досягати місячної поверхні та освічувати її.

Саме від атмосфери Землі залежить колір Місяця. Зокрема, на нього впливають хмари, пилові бурі та інші стихійні лиха.

Колір Місяця залежить від атмосфери Землі @lembrg (Oleksandr Lemberg)/X

"Кривавий Місяць" над Івано-Франківщиною Марія Швед/Facebook

Повне місячне затемнення у небі Харкова Володимир Кажанов/Facebook

На відміну від сонячних затемнень, за місячними можна спостерігати неозброєним оком.

Цього разу воно тривало 82 хвилини – з 20:30 до 21:52 за київським часом.

"Кривавий Місяць" над центром Києва @tovaryschka/X

"Кривавий Місяць" над нацпарком "Тузлівські лимани", Одещина Balinskyy Vladislav/Facebook

"Кривавий Місяць" у небі над столицею Роман Рвачов/Facebook

Місячне затемнення у небі над Вінницею Богдан Пічкур/Facebook

NASA прогнозує, наступне місячне затемнення відбудеться в березні 2026 року. Однак його зможуть побачити лише мешканці деяких частин Азії, Австралії, островів Тихого океану та Америки.

Раніше ми публікували добірку фото "полуничного Місяця", який зійшов у ніч з 10 на 11 червня. Попри свою назву, він був жовто-помаранчевого кольору, коли проходив поблизу горизонту.