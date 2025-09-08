Усі розділи
"Кривавий Місяць" над Україною: добірка фото повного затемнення супутника Землі

Альона Павлюк — 8 вересня, 15:38
Кривавий Місяць над Україною: добірка фото повного затемнення супутника Землі
"Кривавий" Місяць над Україною – добірка фото
@gosha_nowhere/X

Ввечері 7 вересня українці спостерігали за повним місячним затемненням, яке називають "кривавим". Тінь Землі окутала Місяць, через що той набув червоно-помаранчевого забарвлення.

Затемнення відбуваються, коли Земля опиняється перед Місяцем і закриває собою Сонце. Коли Місяць опиняється у тіні планети повністю, виникає повне затемнення, яке називають "кривавим".

"УП. Життя" зробила добірку фото супутника нашої планети, за яким у цей час спостерігали з різних куточків України.

@dr_oleksan/Instagram
@dr_oleksan/Instagram
@dr_oleksan/Instagram
@dr_oleksan/Instagram
@dr_oleksan/Instagram
@dr_oleksan/Instagram
@dr_oleksan/Instagram
Кривавий Місяць
"Кривавий Місяць" над Україною
@c10ned/X
Кривавий Місяць
Місяць прозвали "кривавим" через його колір
@gosha_nowhere/X

Під час цього явища сонячне світло огинає Землю та взаємодіє з її атмосферою. Остання легше розсіює сині довжини хвиль світла, тому червоні можуть досягати місячної поверхні та освічувати її.

Саме від атмосфери Землі залежить колір Місяця. Зокрема, на нього впливають хмари, пилові бурі та інші стихійні лиха.

Місячне затемнення
Колір Місяця залежить від атмосфери Землі
@lembrg (Oleksandr Lemberg)/X
Кривавий Місяць, Івано-Франківська область
"Кривавий Місяць" над Івано-Франківщиною
Марія Швед/Facebook
Кривавий Місяць, Харків
Повне місячне затемнення у небі Харкова
Володимир Кажанов/Facebook

На відміну від сонячних затемнень, за місячними можна спостерігати неозброєним оком.

Цього разу воно тривало 82 хвилини – з 20:30 до 21:52 за київським часом.

Кривавий Місяць, Київ
"Кривавий Місяць" над центром Києва
@tovaryschka/X
Кривавий Місяць, Одещина
"Кривавий Місяць" над нацпарком "Тузлівські лимани", Одещина
Balinskyy Vladislav/Facebook
Кривавий Місяць у Києві
"Кривавий Місяць" у небі над столицею
Роман Рвачов/Facebook
Кривавий Місяць, Вінниччина
Місячне затемнення у небі над Вінницею
Богдан Пічкур/Facebook

NASA прогнозує, наступне місячне затемнення відбудеться в березні 2026 року. Однак його зможуть побачити лише мешканці деяких частин Азії, Австралії, островів Тихого океану та Америки.

Раніше ми публікували добірку фото "полуничного Місяця", який зійшов у ніч з 10 на 11 червня. Попри свою назву, він був жовто-помаранчевого кольору, коли проходив поблизу горизонту.

