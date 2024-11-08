НАУ розділили на Київський авіаційний інститут і Льотну академію: що зміниться

Національний авіаційний університет у Києві розділили на Державний університет "Київський авіаційний інститут" і Українську державну льотну академію в Кропивницькому.

Про це повідомили народний депутат Роман Грищук та виконувачка обов’язків ректора КАІ Ксенія Семенова.

"Ми повернули історичну назву. Чому? Бо КАІ виник в момент появи авіації як нової галузі. Зараз ми теж в історичному моменті. Світ змінився. Система міжнародної безпеки змінилась. Вища освіта в Україні або буде відповідати цим змінам, або загнеться", – прокоментувала зміни Семенова.

Відтепер Київський авіаційний інститут є першим університетом у формі державного некомерційного підприємства замість бюджетної установи.

За словами Романа Грищука, це дасть університету більше фінансової автономії та покладе більше відповідальності на його керівництво.

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Також КАІ долучився до експерименту з посилення ролі наглядових рад. Обрана наглядова рада університету буде мати більше повноважень, зокрема щодо призначення керівника університету.

"Ми вже пів року де-факто в експерименті про Наглядові ради. Бо НР в авіаційному – це орган управління, не дорадчий орган", – написала Ксенія Семенова.

Київський авіаційний інститут націлений і на інші зміни, повʼязані з подоланням корупції.

"Паралельно в КАІ відбувається очищення від старих корупційних схем, від постійного бажання забудувати територію стадіона і кампусу ЖК-шками, від сотень мертвих душ у штаті", – додав Грищук.

Нагадаємо, Національний авіаційний університет був заснований у 1933 році як Київський авіаційний інститут (КАІ), а з 2000 року отримав назву НАУ.

Державна льотна академія у Кропивницькому з 1994 року підпорядковувалася НАУ, але з 2018 року просила про відокремлення й надання академії статусу юридичної особи.

У 2023 році Вчена рада НАУ вирішила передати Льотну академію до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, але колектив академії виступив проти такого рішення.