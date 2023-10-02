НАУ хоче передати Льотну академію до Харківського університету Повітряних сил: у МОН відреагували

У Національному авіаційному університеті хочуть передати Льотну академію до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Відповідне рішення затвердила Вчена рада Національного авіаційного університету, повідомляють на сайті закладу.

Водночас у коментарі "УП. Життя" в Міністерстві освіти і науки повідомили, що це не можливо зробити без рішення Кабміну.

Реклама:

У НАУ зазначають, що хочуть передати цілісний майновий комплекс Льотної академії НАУ до сфери управління Міністерства оборони України як відокремленого структурного підрозділу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Фото: Льотна академія НАУ

У протоколі засідання Вченої ради пишуть, що метою є "сприяння розвитку системи військової освіти, зміцнення кадрового потенціалу Повітряних Сил ЗСУ та подальшого розгортання підготовки висококваліфікованих фахівців для військової авіації".

На сайті закладу додають, що підставою для рішення стало:

звернення колективу Льотної Академії НАУ щодо відокремлення зі структури НАУ;

звернення керівництва Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба щодо необхідності використання навчально-матеріальної бази Академії для виконання завдань із забезпечення обороноздатності країни;

необхідність у задоволенні потреб в підготовці авіаційного персоналу за міжнародними стандартами у рамках стратегії розвитку авіації України.

У закладі на погодження до міністерства освіти і науки скерували проєкт Розпорядження Кабміну "Про передачу цілісного майнового комплексу Льотної академії Національного авіаційного університету до сфери управління Міністерства оборони України".

Заклад пропонують назвати – Льотна академія Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Згідно з документом, студенти, які навчаються в Льотній академії НАУ, мають продовжити навчання в Льотній академії Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Реклама:

Як відреагували в МОН

У коментарі "УП. Життя" заступник міністр освіти і науки Михайло Винницький розповів, що станом на 15.15 2 жовтня проєкт розпорядження від НАУ йому не надходив.

За його словами, Вчена рада НАУ прийняла "необґрунтовані законодавством рішення".

"Я б рекомендував керівництву Національного авіаційному університету читати законодавство тому, що Вчена рада не приймає рішення про передачу майна. Для цього потрібно рішення Кабінету Міністрів", – додав Винницький.

Фото: НАУ

Раніше джерело в МОН повідомило "УП. Життя", що найближчим часом Уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві.

Попередньо планується розподіл НАУ на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ) й окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

Водночас у НАУ попросили цього не робити й висунули свої прохання.

Нагадаємо, за інформацією НАУ, Льотна академія та Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба хоче об'єднати зусилля задля підготовки авіаційного персоналу. Водночас в академії раніше прокоментували, що про такі плани не чули.