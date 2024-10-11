Семенова: поліція розслідує ймовірне привласнення коштів у НАУ при ректорі Луцькому

Правоохоронці розслідують справу по ймовірне привласнення коштів у Національному авіаційному університеті за часів ректора Максима Луцького.

Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл слідчим на вилучення документів з університету, повідомила виконувачка обов’язків ректора НАУ Ксенія Семенова.

За її словами, розслідування стосується так званої схеми "підсніжників".

"На роботу наймалися люди, які насправді не працювали в університеті, частина взагалі була за кордоном. Їм нараховувалася зарплата і премії. Зарплатні картки були у кількох людей, які знімали ці гроші й передавали ректору. Кримінальна справа відкрита за нашої ініціативи, тому ми максимально допомагаємо слідству", – заявила Ксенія Семенова "УП. Життя".

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Очільниця НАУ також розповіла, що у виші змінили керівника управління безпеки та проректора з господарської роботи, щоб побороти "схему".

"Новий керівник, який не є учасником корупційної схеми, знає, хто у нього працює, а хто ні", – додала Семенова.

Ухвала Печерського райсуду міста Києва Ксенія Семенова

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану) від 17 серпня 2024 року.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Розслідуванням займаються Головне слідче управління Національної поліції України та Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, ексректор НАУ Максим Луцький був членом Партії регіонів та балотувався до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ" у 2019 році. З 2021 року Луцький очолив НАУ після того, як міністром освіти та науки став Сергій Шкарлет.

Після рішення уряду реорганізувати заклад Луцький оголосив, що мобілізується до війська. Тимчасовим виконувачем обов’язків ректора призначили колишнього заступника міністра освіти Олексія Шкуратова.

Потім, у квітні 2024 року, виконувачкою обов’язків ректора стала освітянка та депутатка Київради Ксенія Семенова.