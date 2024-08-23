Танення льодовиків Гренландії може спричинити мегацунамі: вчені б’ють на сполох

Кліматологи попереджають про загрозу мегацунамі заввишки у сотні метрів, що можуть спричинити танення льодовиків у Гренландії та масштабні зсуви ґрунту.

Про це йдеться у науковій статті, опублікованій у журналі The Seismic Record, пише The Guardian.

Майже рік тому на східне узбережжя Гренландії обрушилось мегацунамі, яке спричинив великий зсув ґрунту у вузькій морській затоці (фйорді) Діксон. Хвиля досягла 200 метрів у висоту – це більше ніж 40 двоповерхових автобусів, поставлених один на одного. Військова база, яка розташовувалася у цьому регіоні, була повністю знищена.

Цунамі мало цікаву особливість – після нього у вузькому фйорді виникла так звана стояча хвиля, яка не зникала і продовжувала гойдатися туди-сюди кілька днів.

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Дослідниця Анжела Каррільо Понсе проаналізувала дані сейсмічних станцій, розташованих за понад 5000 км від місця події, і виявила, що ці хвилі продовжували існувати довгий час після того, як зсув стався 16 вересня 2023 року.

Завдяки супутниковим знімкам та комп’ютерним моделям, Анжела та її колеги підтвердили, що ця хвиля сягала приблизно одного метра у висоту і тривала більше тижня.

Науковці попереджають, що зміна клімату прискорює танення льодовиків і вічної мерзлоти в Гренландії, що підвищує ризик зсувів і таких мегацунамі в майбутньому.

За останні роки вже було кілька подібних випадків. Наприклад, у 2017 році обвал скелі у фіорді Каррат на заході Гренландії спричинив цунамі, яке затопило селище Нуґаатсіак, зруйнувавши 11 будинків і забравши життя чотирьох людей.

Нагадаємо, що дослідники з Університету Райса (США) працюють над проєктом створення списку льодовиків, які зникають через глобальне потепління. Це роблять для того, щоб відстежувати кількість крижаних покривів, які постраждали внаслідок кліматичних змін.