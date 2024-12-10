Може врятувати екосистему: вчені розробили губку, що поглинає до 99,9% мікропластику з води

Вчені створили губку, яка поглинає до 99,9% мікропластику з води

Китайські вчені розробили губку, яка здатна поглинати до 99,9% мікропластику з води.

Про це йдеться у науковому журналі Science Advances, пише The Guardian.

Винахід може стати вирішенням глобальної проблеми забруднення води мікропластиком, яку визнали однією з найсерйозніших загроз для здоров’я людей та екосистеми.

Губка ефективно працювала під час тестів у різних умовах: у зрошувальному каналі, озері, морській воді та ставку. Після п’яти циклів використання вона зберігала ефективність на рівні 95-98%.

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Винахід виготовлений з екологічно безпечних та доступних сировин, як-от хітин з кісток кальмара та бавовняна целюлоза. На відміну від попередніх систем фільтрації, які були ефективними лише у лабораторних умовах, нова технологія має перспективу масштабного впровадження завдяки низькій вартості сировини та доступності обладнання для виробництва.

Мікропластик виявлений у воді по всьому світу, зокрема і в океанічних глибинах та хмарах над горою Фудзі. Щорічно середньостатистична людина споживає до 4 тисяч пластикових частинок з питною водою.

Мікропластик містить до 16 тисяч хімічних сполук, частина з яких пов'язані з ризиком онкологічних захворювань, гормональних порушень та нейротоксичністю. Вчені зазначають, що мікропластик може проникати через плацентарні та мозкові бар'єри і підвищувати ризик інсульту або серцевого нападу.

Губка, що поглинає мікропластик, має широкий спектр можливих застосувань: від очищення води в муніципальних системах до використання в пральних та посудомийних машинах. Вчені прогнозують, що промислова модель губки може бути готова вже за кілька років після успішних масштабних тестувань.

Раніше ми розповідали, що вогнестійкі домішки у складі мікропластику можуть поглинатися шкірою і потрапляти у кров.