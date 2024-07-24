Два рекорди за два дні: 22 липня зафіксували новий температурний максимум

Після рекордної в історії записів спеки 21 липня науковці зафіксували новий найспекотніший день – 22 липня.

Цьогоріч 22 липня середня температура на Землі була найвищою з початку спостережень, з 1940 року, повідомляє Reuters.

За даними Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus Copernicus, спека цього дня перевершила попередній рекорд на 0,6℃, досягнувши показника 17,15℃.

"Цього понеділка, ймовірно, було встановлено новий глобальний рекорд найспекотнішої абсолютної середньої глобальної температури – під цим я маю на увазі протягом останніх десятків тисяч років", – заявив кліматолог Карстен Гауштайн з Лейпцизького університету в Німеччині.

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Востаннє подібний ряд рекордів фіксували на початку липня 2023 року – тоді найспекотнішими були чотири дні підряд.

Аномальні температури цьогоріч у липні спостерігали в містах Японії, Індонезії та Китаю. Подекуди спека в країнах Європи перевищила 45℃.

На думку науковців, причиною рекордів слід вважати спричинені спалюванням викопного палива зміни клімату.

Водночас цьогорічні аномалії дещо відрізняються від подій липня 2023-го. На відміну від попереднього року, у 2024 високі температури не були підсилені явищем Ель-Ніньйо.

Раніше в Києві нові температурні рекорди фіксували три дні підряд, зокрема 14 липня кліматична норма була перевищена на понад 8℃.