Вчені знайшли докази того, що раніше на Місяці був океан з магми

Дослідники припускають, що океан магми міг бути наслідком утворення Місяця

Дослідники виявили у зразках порід найстарішого кратера Місяця докази того, що раніше на його поверхні існував океан розпаленої магми. Це підтверджує ідею про те, що супутник утворився внаслідок зіткнення Землі з іншим об’єктом.

Такого висновку дійшли науковці у ході аналізу даних першої в історії висадки в полярних регіонах Місяця місії "Чандраян-3", повідомляє CNN.

За допомогою рентгенівського спектрометра альфа-частинок індійський марсохід зробив 23 вимірювання тамтешнього ґрунту в межах 50 метрів від посадки поблизу найстарішого кратера. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

За словами провідного автора дослідження Сантоша Вадавале, кратер утворився в період від 4,2 до 4,3 мільярда років тому внаслідок зіткнення з астероїдом, який змішав мінерали з місячним ґрунтом.

"Усі попередні успішні висадки на Місяць були обмежені екваторіальними та середніми широтами. "Чандраян-3" – перша місія, яка здійснила успішну посадку в полярних регіонах Місяця та здійснила аналіз на місці.

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Ці нові вимірювання в раніше недосліджених областях ще більше посилили довіру до гіпотези океану місячної магми", – розповів Сантоша Вадавале.

Пристрій виявив відносно однорідний склад, який нагадував зразки, взяті з екваторіального регіону Місяця під час місії "Аполлон-16" в 1972 році.

Науковці знайшли в його складі залізистий кварцит – продукт кристалізації місячного магматичного океану.

Це є додатковим доказом на користь гіпотези про те, що раніше Місяць, який утворився внаслідок зіткнення об’єкта розміром з Марс в Землю, був покритий стародавнім океаном магми.

Моделювання зіштовхнення Землі з іншим об'єктом

Удар або його серія викинули в космос достатньо розплавленого матеріалу, який згодом утворив Місяць.

Раніше 383 кілограмів місячних каменів допомогли вченим спростувати ідею про те, що Земля захопила силою тяжіння супутник. Також дані заперечили те, що Місяць утворився поруч із планетою з подібного космічного матеріалу.

За даними NASA, магматичний матеріал глибиною від сотень до тисяч кілометрів міг існувати приблизно 100 мільйонів років тому. У ході охолодження в ньому утворювалися кристали, деякі з яких, як-от залізистий анортозит, піднялися на поверхню й утворили місячну кору.

Раніше дослідники виявили на Місяці воду в середніх широтах супутника – регіонах, де погодні особливості, як вважали раніше, унеможливлюють існування молекул води.