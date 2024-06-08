У США загинув колишній астронавт NASA, який брав участь у першій орбітальній місії на Місяць

Вільям служив пілотом винищувача перед тим, як доєднатися до місій NASA

Вільям Андерс, колишній пілот місії NASA "Аполлон-8", розбився на літаку. Чоловік був одним із перших людей, які облетіли Місяць. На момент загибелі Андерсу було 90 років.

Про падіння літака поблизу узбережжя острова Джонс, що в штаті Вашингтон, і загибель його єдиного пілота пише CNN та Reuters.

За повідомленням Офісу шерифа місцевого округу, 7 червня одномоторний літак T-34 Mentor пірнув у води Тихого океану і затонув. Пізніше Берегова охорона знайшла тіло пілота.

Смерть колишнього астронавта підтвердив у коментарі CNN його син.

"Тато загинув у авіакатастрофі на островах Сан-Хуан. Сім'я спустошена і сумує через втрату видатного пілота", – додав він.

Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконгу. Чоловік здобув освіту у Військово-морській академії Сполучених штатів та отримав ступінь магістра наук у галузі ядерної інженерії в Технологічному інституті Військово-повітряних сил США.

Під час місії "Аполлон-8" Вільям зробив культовий знміок Землі Historical/Contributor/Getty Images

Андрес служив у ВПС пілотом винищувача, пізніше долучився до місій NASA, під час яких отримав досвід понад 6000 годин польотів.

У 1968 році чоловік став пілотом модуля першої в історії місії на орбіту Місяця. Із космічного корабля Андерс зробив культовий знімок Землі під назвою "Схід Землі" (Earthrise), який став першим кольоровим зображенням планети з космосу.

"Це змусило мене зрозуміти, що Земля маленька, тендінтна і не є центром Всесвіту", – розповідав Вільям у квітні 2023 року.

Під час 20-годинного польоту учасники місії збирали дані для подальшого вивчення Місяця, а також провели шість телетрансляцій, за якими в режимі реального часу спостерігали по всьому світові.

У 1968 році Адреса та його двох колег-астронавтів, які були першими людьми, що облетіли Місяць і побачили його зворотний бік, стали людьми року за версією журналу Time.

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"Білл (ред. – коротка форма від Вільям) Андерс запропонував людству один із найвеличніших подарунків, які може дати астронавт. Він подорожував до порогу Місяця і допоміг усім нам побачити щось інше: самих себе", – написав у соцмережі адміністратор NASA Білл Нельсон.

Після "Аполлона-8" Андерс більше ніколи не літав у космос, але продовжував працювати в галузі, зокрема в NASA.

У листопаді 2023 року помер колега Вільяма Андерса – астронавт Френк Бортман, який у 1968 році очолив місію "Аполлон-8".

Нагадаємо, на початку червня посадковий модуль космічного зонда Chang-6 приземлився на зворотному боці Місяця. Приблизно до 25 червня апарат із зібраними зразками місячного ґрунту та гірських порід повернеться на Землю.