У США під час походу діти знайшли скам’янілості: вчені встановили, якому динозавру вони належали

Улітку 2022 року у США троє хлопчиків під час сімейної прогулянки знайшли великі кістки. Тепер науковці визначили, що це – рештки молодого тиранозавра.

Про результати вивчення знайдених у Північній Дакоті скам’янілостей повідомив Денверський музей природи та науки, інформують The Guardian та The New York Times.

На думку фахівців, скам’янілість, яку знайшли хлопці, – це гомілкова кістка динозавра, що висотою понад три метри і вагою близько 1500 кілограмів.

Тиранозавр, якого вчені називають Teen (з англійської – підліток) Rex, помер у молодому віці – йому було від 13 до 15 років.

Істота, ймовірно, була похована близько 67 мільйонів року тому.

Палеонтологи вже розкопали понад сотню скам’янілостей тирекса, зокрема знайшли ногу, стегно, таз і частину черепа. За оцінками музею, команді знадобиться близько року, аби дістати із землі повний скелет динозавра.

За даними Денверського музею природи та науки, у світі раніше знаходили лише кілька подібних скам’янілостей. Також ці рештки – найповніші скам’янілості тиранозавра, які коли-небудь збирали працівники закладу.

У 2022 році діти випадково натрапили на кістку динозавра, яка стирчала із землі. Тоді хлопців віком 7-ми, 9-ти та 10-ти років навіть не підозрювали, якою особливою була їхня знахідка.

Зрештою, батько двох дітей, які знайшли скам’янілості, звернувся до свого друга Тайлера Лісона, який працює куратором палеонтології Музею.

Під час прес-конференції, на якій працівники Музею повідомили про відкриття, хлопчики заявили, що тиранозавр рекс – їхній улюлений вид динозаврів.

"Ці хлопці зробили неймовірне відкриття динозавра, яке просуває науку та поглиблює наше розуміння світу природи", – сказав доктор Лісон.

Про цю подію зняли документальний фільм під назвою "T. REX", який представлять публіці у кінотеатрі Музею 21 червня.

Раніше ми розповідали, як студент під час роботи над навчальним проєктом випадково відкрив новий вид динозаврів.