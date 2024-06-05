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У США під час походу діти знайшли скам’янілості: вчені встановили, якому динозавру вони належали

Анна Коваленко — 5 червня, 16:17
У США під час походу діти знайшли скам’янілості: вчені встановили, якому динозавру вони належали
Під час прогулянки діти натрапили на рештки тиранозавра
Денвнрський музей природи та науки

Улітку 2022 року у США троє хлопчиків під час сімейної прогулянки знайшли великі кістки. Тепер науковці визначили, що це – рештки молодого тиранозавра.

Про результати вивчення знайдених у Північній Дакоті скам’янілостей повідомив Денверський музей природи та науки, інформують The Guardian та The New York Times.

На думку фахівців, скам’янілість, яку знайшли хлопці, – це гомілкова кістка динозавра, що висотою понад три метри і вагою близько 1500 кілограмів.

Тиранозавр, якого вчені називають Teen (з англійської – підліток) Rex, помер у молодому віці – йому було від 13 до 15 років.

Істота, ймовірно, була похована близько 67 мільйонів року тому.

Розкопки решток динозавра
Денверський музей природи та науки

Палеонтологи вже розкопали понад сотню скам’янілостей тирекса, зокрема знайшли ногу, стегно, таз і частину черепа. За оцінками музею, команді знадобиться близько року, аби дістати із землі повний скелет динозавра.

За даними Денверського музею природи та науки, у світі раніше знаходили лише кілька подібних скам’янілостей. Також ці рештки – найповніші скам’янілості тиранозавра, які коли-небудь збирали працівники закладу.

У 2022 році діти випадково натрапили на кістку динозавра, яка стирчала із землі. Тоді хлопців віком 7-ми, 9-ти та 10-ти років навіть не підозрювали, якою особливою була їхня знахідка.

Зрештою, батько двох дітей, які знайшли скам’янілості, звернувся до свого друга Тайлера Лісона, який працює куратором палеонтології Музею.

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Під час прес-конференції, на якій працівники Музею повідомили про відкриття, хлопчики заявили, що тиранозавр рекс – їхній улюлений вид динозаврів.

"Ці хлопці зробили неймовірне відкриття динозавра, яке просуває науку та поглиблює наше розуміння світу природи", – сказав доктор Лісон.

Про цю подію зняли документальний фільм під назвою "T. REX", який представлять публіці у кінотеатрі Музею 21 червня.

Раніше ми розповідали, як студент під час роботи над навчальним проєктом випадково відкрив новий вид динозаврів.

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