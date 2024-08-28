У якому форматі цьогоріч навчатимуться столичні школярі? Розповіли у КМВА
Основною формою навчання у школах Києва буде очна. Інші формати застосовуватимуться лише в окремих випадках.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації після засідання Ради оборони міста.
"У підсумку було прийняте рішення, що основною формою навчання для усіх закладів освіти буде очна форма. Але в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбачені законодавством України.
Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів", – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Також Рада оборони обговорила організацію щоденного контролю поліції за освітніми закладами та забезпечення їх незалежними джерелами живлення.
Як розповів мер столиці Віталій Кличко, навчальний рік у місцевих закладах освіти розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року.
Загалом до 950 навчальних закладів підуть 372 тисячі учнів і вихованців. До садочків – майже 58 тисяч дітей. У школи – 281 тисяча.
"Всі освітні установи Києва коштом міського бюджету обладнані тривожними кнопками, перебувають під цілодобовою пультовою охороною. Також впроваджуємо системи відеонагляду та охоронної сигналізації. Встановлюємо високошвидкісний інтернет", – зауважив Кличко.
Нагадаємо, у Службі освітнього омбудсмена пропонують змінити підхід до планування тривалості навчального року – надати громадам можливість самостійно визначати його тривалість, але при цьому враховувати думки педагогів і батьків учнів.