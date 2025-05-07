Найзаможніші 10% населення планети відповідальні за 65% глобального потепління. Дослідження

За оцінками вчених, 10% найбагатших людей світу спричинили близько 65% зростання середньої глобальної температури з 1990 року.

Отже, більшість кліматичних змін, як-от посухи чи екстремальна спека, спричинені викидами від найзаможніших верств населення.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Climate Change, пише The Guardian.

"Наше дослідження показує, що екстремальні кліматичні наслідки – це не просто результат абстрактних глобальних викидів. Ми можемо прямо пов’язати їх зі стилем життя та інвестиційними рішеннями, які, своєю чергою, залежать від рівня добробуту", – зазначила авторка дослідження, аналітикиня з кліматичного моделювання Сара Шонгарт.

Вчені вперше спробували не лише довести непропорційність викидів парникових газів серед різних соціально-економічних груп, а й кількісно оцінити відповідальність за кліматичну кризу.

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Команда дослідників змоделювала, яким був би клімат без викидів найбагатших 10%, 1% та 0,1% населення, і порівняла ці сценарії з фактичними змінами у температурі та погодних аномаліях за період 1990–2019 років.

У 2020 році середня температура на планеті була на 0,61°C вищою, ніж у 1990-му.

Близько 65% цього потепління спричинене саме викидами від 10% найбагатших людей, тобто тих, хто заробляє понад €42 980 на рік.

За підрахунками, 1% найбагатших (з доходом понад €147 200 на рік) відповідає за 20% глобального потепління, а 0,1% (понад €537 770 на рік) – за 8%.

"Заможні групи мають непропорційно вищу відповідальність, і це дає потужне підґрунтя для цілеспрямованої кліматичної політики – наприклад, податків на статки або фінансування адаптації до кліматичних змін для бідних країн", – йдеться в дослідженні.

Науковці сподіваються, що їхня робота стане основою для політичних рішень, які визнають нерівність у внеску в кліматичну кризу.

Дослідження оприлюдили на тлі зменшення фінансування кліматичних програм для бідних країн з боку США, Британії та інших європейських держав.

"Це не академічна дискусія – йдеться про реальні наслідки кліматичної кризи вже сьогодні. Кліматична політика, яка не враховує надмірну відповідальність найбагатших, втрачає один із найефективніших інструментів для зменшення шкоди в майбутньому", – наголосив кліматолог Йоган Шлёсснер.

Нагадаємо, раніше науковці розповіли, яких кліматичних змін слід очікувати в Україні.