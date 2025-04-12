"Подія рівня вимирання": у Трампа планують масштабне скорочення кліматичних і космічних досліджень

Адміністрація президента США Дональда Трампа ініціювала різке зменшення фінансування ключових наукових установ, що займаються дослідженнями клімату, океанів і космосу.

Згідно з внутрішніми бюджетними документами, під загрозою опинилися Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), космічне агентство NASA, а також низка важливих програм, що впливають на безпеку, економіку та екологічну політику США, повідомляє The Guardian.

Найбільше постраждає Офіс океанічних і атмосферних досліджень (OAR) – його бюджет хочуть скоротити більш ніж удвічі: з 485 мільйонів доларів до 171 мільйона. Це означає повну ліквідацію структури як окремого підрозділу NOAA.

Також майже повністю припиняється фінансування кліматичних, метеорологічних та океанографічних лабораторій.

Колишній директор OAR Крейґ Маклін назвав скорочення "драконівськими" та попередив, що вони "поставлять під загрозу безпеку, економічну конкурентоспроможність і національну безпеку американців".

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Колишній адміністратор NOAA Рік Спінрад назвав ліквідацію дослідницького офісу NOAA та його всіх можливостей "нищівним ударом по здатності країни захищати своїх громадян і лідирувати у світі". Він також додав, що документ містить "надзвичайно руйнівні пропозиції".

Скорочення також торкнуться Служби національного морського рибальства – її фінансування планують скоротити на понад 324 мільйони доларів, а також перевести під керівництво Служби рибальства та дикої природи США.

Це фактично знищить фінансування програм з відновлення популяцій видів, збереження середовищ існування та спільного управління ресурсами між штатами, кажуть фахівці.

NOAA загалом очікує скорочення бюджету на 1,3 мільярда доларів, при цьому Національну океанічну службу планують скоротити удвічі.

Наука поза межами агентства також постраждає – буде згорнуто програму грантів з кліматичних досліджень NOAA, на яку щороку спрямовують приблизно 70 мільйонів доларів.

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Якщо Конгрес ухвалить президентський план, наслідки таких глибоких скорочень, відчують громади по всьому світу, а також різні сектори – від сільського господарства до систем надзвичайного реагування.

"Здійснюючи повне відчуження від науки й наших дослідницьких структур, ми по суті заявляємо, що не зацікавлені в покращенні якості життя чи економіки", – сказав Спінрад.

NASA теж чекають важкі часи: космічне агентство ризикує втратити 20% загального бюджету, при цьому найбільші скорочення стосуватимуться планетарних досліджень, наук про Землю та астрофізики.

Удар буде завдано і по вже існуючих місіях, в які вже вклали чимало грошей. Йдеться, зокрема, про місію з повернення зразків з Марса (Mars Sample Return), місію до Венери DaVinci, а також запуск космічного телескопа Ненсі Ґрейс Роман (The Nancy Grace Roman), який мав відбутися наступного року.

Ймовірно буде закрито й Центр космічних польотів Ґоддарда у Меріленді, де працює близько 10 тисяч людей.

"Це подія рівня вимирання для науки NASA. Це безглузде марнування мільярдів доларів і знищення діючих наукових програм", – наголосив Кейсі Драйєр з Planetary Society.

Хоча документи поки мають статус попередніх (passback), вони чітко окреслюють пріоритети адміністрації й викликають серйозне занепокоєння в науковій спільноті. Остаточне рішення прийматиме Конгрес, і вже зараз очікується жорстка політична та суспільна реакція.

Що відбувається в американській освіті і науці

На початку березня Гарвардський університет оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність".

Згодом про наймасовіше скорочення робочих місць також повідомив університет Джона Гопкінса. Воно стосується 247 працівників у США та 1975 – в інших 44 країнах світу.

Крім того, Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов’язані з гендерною ідентичністю, інклюзією та екологією.

Видання Politico заявило, що країни ЄС прагнуть переманити науковців зі США, які втратили фінансування своїх досліджень через політику Трампа.

А троє науковців-критиків Дональда Трампа оголосили про звільнення з Єльського університету на тлі нападок Білого дому на вищу освіту. Йдеться про професора філософії Джейсона Стенлі та професорів історії – подружжя Тімоті Снайдера та Марсі Шор.