Середньостатистична людина стане на 40% біднішою, якщо світ потеплішає на 4°C – дослідження

Науковці оновили прогнози щодо впливу глобального потепління на фінансовий добробут людей. Вони виявили, що підвищення середніх температур повітря на 4°C від доіндустріального рівня зробить пересічну людину біднішою майже в чотири рази.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Environmental Research Letters, інформує The Guardian.

Що не так із попередніми оцінками ризиків глобального потепління?

Останніми роками фахівці дедалі більше критикували моделі інтегрованої оцінки (IAM), які використовують для підрахунку того, скільки уряди країн мають витрачати на скорочення викидів парникових газів.

Фахівці зауважували, що такий підхід не враховує кліматичні фактори, які впливають на міграцію, підвищення рівня моря, вплив на здоров’я людей та геополітичні ризики.

"Якісні, але помилкові результати можуть підкріпити ідею, що це повільні ризики (йдеться про наслідки глобального потепління – ред.) з обмеженим впливом, а не серйозні, які вимагають негайних дій", – пояснювали спеціалісти.

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Як науковці змінили підхід до прогнозів і що виявили?

Тепер команда науковців з Австралії використала одну з найпопулярніших економічних моделей та доповнила її прогнозами щодо кліматичних змін. Так вчені виявили, що потенційне глобальне потепління на 4°C погіршить фінансове становище пересічної людини на 40%.

До слова, економічні моделі без покращень передбачали погіршення добробуту середньостатистичних людей на 11%.

Крім того, новий підхід показав, що середній ВВП на душу населення в усьому світі скоротиться на 16%, навіть якщо потепління утримуватиметься на показнику на 2°C вище від доіндустріального рівня.

Це набагато більше, ніж попередні оцінки, які передбачали скорочення лише на 1,4%.

Чому показники відрізняються і що це означає для населення планети?

За словами провідного автора дослідження доктора Тімоті Ніла, попередні економічні моделі "ненавмисно" занижували наслідки глобального потепління, показуючи, нібито зміни клімату матимуть помірний вплив на світову економіку.

Науковець пояснив, що попередні підходи зазвичай враховували зміну погоди лише на місцевому рівні, а не те, як посухи чи повені можуть вплинути на глобальні ланцюги постачання.

Вчений вважає, що ці передбачення мали "серйозні наслідки для кліматичної політики".

"У більш спекотному майбутньому ми можемо очікувати каскадних збоїв у ланцюзі постачання, викликаних екстремальними погодними явищами по всьому світу", – сказав Тімоті Ніл.

Співавтор роботи Ендрі Пітман вважає, що потрібно "дуже терміново" змінити економічні моделі, щоб країни змогли підготуватися до наслідків глобального потепління та скоротити викиди парникових газів.

Попри те, що зміна клімату може принести користь традиційно морозним регіонам, потепління вдарить по економіках усіх країн, адже вони пов'язані торгівлею, каже Тімоті Ніл.

Раніше кліматологи виявили, що глобальна середня температура в січні 2025 року стала найвищою в історії спостережень. Це суперечило передбаченням науковців, які прогнозували охолодження.