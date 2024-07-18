Найбільший скелет стегозавра продали на аукціоні за рекордні 45 млн доларів

17 липня на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку продали найбільший і найповніший скелет стегозавра, який коли-небудь знаходили. За нього виручили за 44,6 мільйона доларів.

Цей скелет, названий "Апекс", став найдорожчим викопним рештком, проданим на аукціоні, повідомляє The Guardian.

"Апекс" знайшли у 2022 році на приватній землі в графстві Моффат, штат Колорадо, поблизу міста Діносор. Його виявив палеонтолог Джейсон Купер.

"Апекс" має висоту 3,4 метра і довжину 8,2 метра – це на понад третину більше, ніж знайдений раніше найповніший скелет стегозавра "Софі", який був виставлений у Музеї природної історії в Лондоні. Новий власник скелета, який побажав залишитися анонімним, планує передати його на виставку до одного з американських музеїв.

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Керівник відділу науки та популярної культури в Sotheby’s Кассандра Хаттон зазначила, що аукціонний дім роками працював над цим реалізацією цього лоту з моменту відкриття скелета в Колорадо до його продажу в Нью-Йорку.

"Я дуже рада, що цей важливий зразок тепер увійшов в історію", – говорить Хаттон.

Скелет "Апекс" складається з 254 кісткових елементів, тоді як загальна кількість кісток у динозаврів цього виду сягає близько 319.

Цей скелет належав дорослому стегозавру, в якого були ознаки ревматоїдного артриту – це свідчить про те, що він дожив до старості. Зразок чудово зберегся у твердому піщанику, який захистив його від деформацій.

На аукціоні природної історії Sotheby’s також продавали метеорити, мінерали, гоготи та палеолітичні знаряддя. Загальна сума продажів на аукціоні склала 45,8 мільйона доларів – це рекорд для аукціонів природної історії.

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