"Щасливий збіг": вчені пояснили, як і чому на Землі виникли льодовики

Науковці з'ясували, що прохолодні умови, які спричинили формування на Землі великих покривів криги, є рідкісними явищами і вимагають одночасного існування багатьох складних процесів.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Advances, інформує Phys.org.

Команда науковців під керівництвом фахівців з Університету Лідса (Велика Британія) встановила, що нинішній стан Землі, частково покритої льодом, не є типовим для історії планети і виник "лише завдяки щасливому збігу обставин".

Раніше дослідники пропонували різні підходи для пояснення відомих холодних інтервалів в історії Землі. Зокрема, вчені намагалися пояснити ці періоди зменшенням викидів CO2 від вулканів, збільшенням накопичення вуглецю в лісах або реакцією вуглекислого газу з певними типами гірських порід.

Тепер науковці провели перше в історії комбіноване випробування всіх цих процесів охолодження в довгостроковій перспективі на тривимірній моделі Землі. Цей тип "моделі еволюції" нашої планети розробили в Університеті Лідса. Він став можливим лише завдяки нещодавньому прогресу в обчислювальній техніці.

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Команда дослідників виявила, що жоден окремий процес не може призвести до холодного клімату, а охолодження планети вимагає комбінованого впливу кількох процесів одночасно.

Провідний автор роботи доктор Ендрю Передіт сказав, що висновки допомогли пояснити, чому крижані стани такі рідкісні. Також дослідження може примирити прихильників різних гіпотез у науковій спільноті щодо того, які процеси стали основою холодних періодів.

За словами Ендрю Передіта, причиною утворення льодовикових шапок на Землі є випадкове поєднання дуже низьких рівнів глобального вулканізму та віддаленого розташування континентів з великими горами, що дозволяє великій кількості опадів посилити реакції, які видаляють вуглець з атмосфери.

Довідково: Льодовиковими шапками називають льодовики, товсті шари льоду та снігу площею менше ніж 50 тисяч квадратних кілометрів. Вони існують по всьому світу, але вони розташовані далеко за межами полярних регіонів, наприклад у Гімалаях, Скелястих горах, Південних Альпах та Новій Зеландії.

"Важливим наслідком тут є те, що природний механізм регуляції клімату на Землі, здається, сприяє теплому середовищу з високим вмістом CO2 без крижаних шапок, а не частково покритому льодом світу з низьким вмістом CO2, який ми маємо сьогодні.

Ми вважаємо, що ця загальна тенденція до теплого клімату допомогла запобігти руйнівним глобальним зледенінням у вигляді "сніжної кулі Землі", які траплялися дуже рідко і тому допомогли життю продовжувати процвітати", – пояснив науковець.

Керівник проєкту Бенджамін Мілліс додав, що результати дослідження важливі для оцінок глобального потепління.

"Є важливе повідомлення, яке полягає в тому, що ми не повинні очікувати, що Земля завжди повертатиметься до холодного стану, як це було в доіндустріальну епоху. Поточний крижаний стан Землі не є типовим для історії планети, але наше нинішнє глобальне суспільство покладається на це.

Земля любить спеку, але наше людське суспільство – ні", – зауважив Бенджамін Мілліс.

Нагадаємо, вчені виявили, що Гренландський льодовиковий щит тріскається швидше, ніж будь-коли раніше. Через це на його краях утворилися поверхневі тріщини, що впливають на циркуляцію води.