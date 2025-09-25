Які спеціальності популярні серед вступників до закладів фахової освіти? Дані МОН
"Медсестринство" цьогоріч стало найпопулярнішою спеціальністю, на яку подавали документи вступники до закладів фахової передвищої освіти.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
У відомстві зазначають, що понад 700 фахових коледжів у всіх регіонах України готуватимуть кадри для відбудови держави. Студенти вчитимуться на 68 спеціальностях.
Серед спеціальностей, на які вступники подали найбільшу кількість заяв, також:
- "Менеджмент";
- "Автомобільний транспорт";
- "Електрична інженерія";
- "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
- "Облік і оподаткування";
- "Будівництво та цивільна інженерія";
- "Комп’ютерна інженерія".
У Міносвіти повідомляють, що спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" і "Медсестринство" не втрачають популярності вже другий рік поспіль.
60% зарахованих студентів – це випускники 9-их класів, майже 30% – одинадцятикласники.
Понад 66 тисяч зарахованих на навчання студентів фахових закладів освіти вчитимуться за державний кошт, понад 50 тисяч – за гроші фізичних чи юридичних осіб.
