Усі розділи
Підтримати УП

Які спеціальності популярні серед вступників до закладів фахової освіти? Дані МОН

Вікторія Швець — 25 вересня, 16:52
Які спеціальності популярні серед вступників до закладів фахової освіти? Дані МОН
Найпопулярнішою спеціальністю у закладах фахової освіти стала “Медсестринство”
Фото: mapo_japan/depositphotos

"Медсестринство" цьогоріч стало найпопулярнішою спеціальністю, на яку подавали документи вступники до закладів фахової передвищої освіти.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

У відомстві зазначають, що понад 700 фахових коледжів у всіх регіонах України готуватимуть кадри для відбудови держави. Студенти вчитимуться на 68 спеціальностях.

Серед спеціальностей, на які вступники подали найбільшу кількість заяв, також:

  • "Менеджмент";
  • "Автомобільний транспорт";
  • "Електрична інженерія";
  • "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
  • "Облік і оподаткування";
  • "Будівництво та цивільна інженерія";
  • "Комп’ютерна інженерія".

У Міносвіти повідомляють, що спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" і "Медсестринство" не втрачають популярності вже другий рік поспіль.

РЕКЛАМА:

60% зарахованих студентів – це випускники 9-их класів, майже 30% – одинадцятикласники.

Понад 66 тисяч зарахованих на навчання студентів фахових закладів освіти вчитимуться за державний кошт, понад 50 тисяч – за гроші фізичних чи юридичних осіб.

Раніше ми розповідали про те, чи можуть мобілізувати студентів, аспірантів та викладачів

Читайте також :
Військовий облік школярів: коли потрібно стати і як отримати приписне посвідчення
Реклама:

Головне сьогодні