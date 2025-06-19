Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало

Львів'янин стверджує, що безкоштовних препаратів не вистачає для лікування

Хворий на спінальну м’язову атрофію (СМА) львів'янин Назарій Гусаков, якого запідозрили в махінаціях на зборах грошей на ліки, заперечив звинувачення в шахрайстві.

Він заявив, що препаратів, які йому надавали безкоштовно, не було достатньо. Крім того, чоловік потребував коштів для купівлі інших медичних засобів, реабілітації та покриття побутових потреб, розповів він "Суспільному. Львів".

Назарій Гусаков заявив, що в межах меморандуму міської ради Львова та виробника життєво необхідних для нього ліків за рік він отримав 28 флаконів препарату "Еврісді". Однак раніше міський голова Андрій Садовий повідомив, що чоловікові безкоштовно надають три флакони медикаментів щомісяця, а це – 36 на рік.

За словами Назарія, на рік він потребує орієнтовано 40 флаконів, тому нестачу ліків йому доводилося покривати самостійно.

"Так виходить, що останні два-три дні кожного місяця препарату з банки не вистачає. Ти маєш відкрити четверту. Тому на 12 місяців [виходить] нехай порахуємо 40 банок, не рахуючи по чотири флакони препарату", – пояснив львів’янин.

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Так, минулого року йому довелося докуповувати 12 флаконів "Еврісді". Покрити потребу в ліках йому, зокрема, допомагали небайдужі, які долучалися до його зборів.

"Найбільша моя проблема – це те, що я ніколи не відокремлював власні заробітки та допомогу, наприклад від покериста, який кожного місяця надсилає мені гроші на криптогаманець", – сказав Назарій.

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У чому звинувачують Назарія?

31-річний Назарій Гусаков від народження має рідкісну генетичну хворому – спінальну м’язову атрофію, яка з роками призвела до значного порушення опорно-рухового апарату. Через це чоловік може рухати лише головою та пальцями, але щоб підтримувати ці функції потрібні дороговартісні препарати, як-от "Еврісді".

Львів’янин проводив збори на ліки, які поширювали публічні особи та медіа, зокрема редакції "Українська правда" та Bihus.info, журналіст-розслідувач Михайло Ткач та військовий Валерій Маркус.

Нещодавно користувачі соцмереж помітили, що Назарій не публікує звітів щодо витрат коштів, які отримав через збори. Ба більше, декілька разів він використав одне і те ж фото, аби проілюструвати допис про закупівлю ліків.

Українці знайшли старі дописи Назарія про ставки і запідозрили його в залежності.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в межах меморандуму міськради та виробника препарату "Еврісді" Назарій отримував потрібне лікування безкоштовно. Ліки йому надавали в дозуванні, яке призначили на основі генетичної експертизи фахівці Інституту спадкової патології.

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Коли львів’янин заявив про потребу збільшити дозу через слабкість у м’язах, йому запропонували пройти повторну експертизу, однак попри обіцянки досі він цього не зробив, розповів міський голова Львова.

У відповідь на звинувачення чоловік заявив, що разом із бухгалтерами готує звіти. Станом на момент публікації матеріалу Назарій їх не надав.

Також редакція "УП. Життя" намагалася зв’язатися з ним, щоб роз'яснити ситуацію, однак відповіді досі не отримала.