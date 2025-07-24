"Не ховаюся від слідства": Назарій Гусаков із Мілану прокоментував підготовку йому підозри

31-річний львів’янин зі спінально-м’язовою атрофією (СМА) Назарій Гусаков відреагував на намір Офісу генерального прокурора повідомити йому про підозру в шахрайстві.

Він заявив, що не ховається від слідства, а перебуває в одній із лікарень Мілану, бо стан його здоров’я "важкий".

"Сьогодні дізнався, що Офіс генерального прокурора України хоче вручити мені підозру у вчиненні злочину. Я не ховаюся від слідства і суду, повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад San Raffaele, що розташований в Мілані за адресою Via Olgettina, 60", – розповів Гусаков.

Львів’янин додав, що за межі країни виїхав ще 12 травня – раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Гусаков покинув країну 13 червня.

РЕКЛАМА:

"Мій стан здоров’я важкий – через біль у спині я не можу довго розмовляти, тримати телефон у руках і сидіти у кріслі колісному", – сказав Назарій.

Адвокатка чоловіка Наталія Бельдій заявила, що після лікування в Італії, куди він вирушив через "різке погіршення здоров’я". За її словами Гусаков повернеться в Україну і співпрацюватиме з правоохоронними органами, інформує "Суспільне. Львів".

"Я думаю, що підозра заочною не буде, тому що генеральний прокурор знає місце перебування Назарія Гусакова. Заочне оголошення підозри неможливе. Ми з Назарієм оберемо тактику захисту в цій справі, коли підозру оголосять. Він має намір співпрацювати зі слідством і судом", – сказала адвокатка.

Що відомо про випадок Назарія Гусакова?

У червні 2025 року в соцмережах розгорівся скандал навколо львів’янина Назарія Гусакова, який збирав кошти для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).

Через прогресування недуги з часом у чоловіка виникло порушення опорно-рухового апарату, тому він може рухати лише головою та пальцями рук. Аби підтримувати хоча б ці функції, йому доводиться приймати дороговартісні препарати, на які він нібито і збирав кошти.

Читайте також : Садовий розповів деталі виїзду Назарія Гусакова за кордон, міськрада звернулася до посольств

Згодом користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Назарій не публікує звіти за витрачені гроші від небайдужих. А в декількох рідкісних випадках, коли це робив, публікував одне і те ж фото, яке викликало сумніви в достовірносі.

Крім того, Гусакова запідозрили у витратах коштів на гру в покер та ставки.

У Львівській міській раді повідомили, що з червня 2024 року чоловік отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно. Мер міста Андрій Садовий казав, що Гусаков скаржився на нестачу ліків, і йому пропонували пройти додаткове обстеження, однак він цього не зробив.

Зрештою львів’янин заперечив звинувачення у шахрайстві і сказав, що безоплатних медикаментів йому не вистачало. Крім того, зібрані кошти він витрачав на допоміжні медичні засоби, фізичну реабілітацію та побутові потреби.

Читайте також : Батько дитини зі СМА прокоментував скандал із Гусаковим: подібні випадки вже були

Після хвилі бурхливих обговорень ситуації у соцмережах правоохоронці розпочали два кримінальні провадження на підставі інформації, яку публікували у ЗМІ.

Згодом виявилося, що Гусаков покинув країну. Днями генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що Назарію готуються повідомити про підозру за шахрайство та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Він додав, що вставлена сума збитків – лише приблизно 1,2 мільйона гривень, адже понад 300 людей відмовилися бути потерпілими у справі.