Батько дитини зі СМА прокоментував скандал із Гусаковим: подібні випадки вже були

Волонтер і батько хлопчика зі СМА Віталій Свічинський прокоментував скандал навколо Назарія Гусакова – відомого львів’янина зі СМА, якого підозрюють у шахрайстві.

Віталій, який провів один із найбільших благодійних зборів в Україні "Діма, ми встигнемо", висловив тривогу через те, що гучні випадки зловживань можуть підірвати довіру суспільства до благодійних зборів.

"До останнього я сподівався, що Назарій надасть усі необхідні документи, які підтвердять його добропорядність, але цієї надії майже не залишилось (...)

Я дуже хвилююся, що після випадку з Назарієм та іншими подібними ситуаціями люди втратять віру й бажання допомагати хворим дітям, залишивши тисячі родин сам на сам із їхніми бідами", – написав чоловік.

За словами волонтера, у 2021 році його ініціативі "Діма, ми встигнемо" вдалося зібрати 2,05 млн доларів США за 80 днів.

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Ці кошти акумулювали у двох благодійних фондах – "Маніфест миру" (Україна) та Big Dreams Children Foundation (США). Всі зібрані гроші з особистих карток також були переказані до фонду, що підтверджено у відкритих звітах.

2% від суми збору було направлено на адвокаційну кампанію "Діти, ми встигнемо". Її результатом стало впровадження в Україні раннього неонатального скринінгу на СМА та надання лікування препаратом "Рисдіплам" дітям із першим типом хвороби.

"Наш збір було закрито відразу, як тільки необхідну суму було отримано", – пише Свічинський.

Водночас він зазначив, що не всі родини, які збирали гроші публічно, були прозорими у звітах.

"Деякі родини залишили на своїх рахунках сотні тисяч доларів, мотивуючи це необхідністю подальшої реабілітації та підтримки. Громадський рух "Діти, ми встигнемо" робив публічну заяву щодо цих фактів", – написав він.

Зрештою, Віталій подякував усім, хто підтримує збори на лікування:

"Щиро вдячний публічним діячам, інфлюенсерам та небайдужим громадянам. Розумію, наскільки вам зараз непросто витримувати потік критики, але памʼятайте: саме завдяки вам мій син живий".

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Нагадаємо, 31-річного львів'янина Назарія Гусакова, хворого на СМА, звинуватили у нецільовому використанні зібраних коштів. Детальніше про скандал читайте тут і ось тут.