Садовий розповів деталі виїзду Назарія Гусакова за кордон, міськрада звернулася до посольств

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що хворий на СМА Назарій Гусаков, якого звинуватили у шахрайстві, виїхав до Італії, але планує повернутися в Україну.

За словами Садового, Львівська міська рада звернулася з запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні, щоб дізнатись, чи отримує він допомогу за кордоном.

"Просимо надати максимум інформації, зокрема, чи перебуває Назар на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки. Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом – окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо", – написав мер.

Андрій Садовий наголосив, що місто готове й надалі закуповувати необхідні ліки для Назара та ще одного чоловіка, який також перебуває на цій програмі. Проте за процедурою, ці ліки можна отримати лише у Львові.

"Минулого тижня я коротко поспілкувався з Назаром – він підтвердив, що зараз перебуває за кордоном. Його сімейна лікарка також знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Наскільки розуміємо, там живе його мама.

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Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал – це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання", – додав Садовий.

Гусаков також сказав меру, що йому потрібне лікування і він має намір повернутися до Львова.

Міськрада запевняє, що співпрацює з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями, передаючи їм усі наявні документи й факти для встановлення істини.

Нагадаємо, відомого львівського активіста Назарія Гусакова, хворого на СМА, звинуватили у нецільовому використанні зібраних коштів.

31-річний Гусаков багато років отримував підтримку від благодійних організацій, журналістів (BIHUS.Info, Михайла Ткача тощо) та інших українців, які донатили йому на лікування, зокрема на дорогий препарат "Еврізді".

У червні 2025 року журналістка Ольга Худецька опублікувала розслідування, поставивши під сумнів прозорість використання коштів, адже Гусаков не надавав звітів про витрати.

Крім того, з’явилися підозри про зв’язки Гусакова з онлайн-казино та букмекерами. Ольга Худецька опублікувала свідчення про те, що Назарій міг виманювати гроші у поранених військових, а також витрачати донати на інтимні послуги й борги.

Сам Гусаков визнав, що використовував криптогаманець для зберігання і своїх, і пожертвуваних коштів, але запевнив, що все витрачав на лікування, реабілітацію й побут. Звинувачення у шахрайстві чоловік відкидав.

Проте Львівська міськрада повідомила, що Назарій з червня 2024 року отримував ліки в необхідному дозуванні за кошти міста.

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Monobank ініціював внутрішнє розслідування, а прокуратура відкрила дві кримінальні справи за статтями про шахрайство та відмивання коштів. Володимир Зеленський особисто відреагував на ситуацію.

Журналіст УП Михайло Ткач також оприлюднив свою позицію щодо скандалу з Гусаковим.

"Назарій міг писати цілодобово, просити інших людей паралельно писати мені, просити мене писати іншим людям. Настільки інтенсивно, що в моменти, коли ти припиняєш відповідати на його повідомлення, тобі здавалось, що ти вбиваєш його особисто. Що його життя залежить від тебе.

Я приношу вибачення своїй аудиторії. Ми хотіли врятувати Назарія, але він проїхався по нашій і моїй совісті вантажівкою", – написав розслідувач.