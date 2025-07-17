У НАЗЯВО вкотре призупинили розгляд деяких скарг на плагіат у наукових роботах: що трапилося
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) вкотре призупинило розгляд скарг на плагіат у наукових роботах, які захистили до вересня 2014 року.
Рішення пояснили тимчасовою відсутністю законодавчого врегулювання порядку розгляду таких повідомлень та єдиної судової практики з цього питання.
Про це йдеться в окремій думці, яку опублікував член НАЗЯВО, адвокат Микита Андрєєв.
Нагадаємо, у червні 2025 року Верховний Суд постановив, що перевіряти на наявність плагіату можуть всі наукові роботи, незалежно від того, коли їх захищали.
Рішення ухвалили у справі за позовом кандидата медичних наук Михайла Кротевича, який вимагав скасувати рішення НАЗЯВО, в якому підтвердили наявність академічного плагіату в його праці.
Свою позицію вчений пояснював тим, що вперше відповідальність за плагіат у наукових роботах передбачили в Законі України "Про вищу освіту" – його ухвалили за кілька днів після того, як Кротевич захистив свою кандидатську.
Через це НАЗЯВО відновило провадження з розгляду скарг на плагіат у роботах, захищених до ухвалення Закону "Про вищу освіту". Тепер же агентство ухвалило протилежне рішення, пославшись на іншу постанову Верховного Суду.
У своїй окремій думці Микита Андрєєв назвав призупинення розгляду справ "необґрунтованим та деструктивним".
"Колеги-члени НАЗЯВО проігнорували висновок Верховного Суду і ухвалили рішення, яке матиме наслідок продовження порушень авторських прав та утвердження практик академічної недоброчесності", – написав член НАЗЯВО.
Він вважає, що зупинення розгляду скарг створить ризик того, що Верховний Суд не зможе забезпечити юридичну визначеність цього питання, оскільки нові судові спори не виникатимуть.