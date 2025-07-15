В Україні скасували наукові ступені двом вченим-медикам: звання їм присвоїли у харківському виші

НАЗЯВО підтвердило в роботах вчених плагіат та фальсифікацію

В Україні скасували наукові ступені двом вченим-медикам – доктору медичних наук Євгену Крутьку та кандидату Сергію Пилипенку. В їхніх роботах виявили плагіат.

Також дисциплінарні заходи застосували до членів спеціальної комісії Харківського національного медуніверситету, в якій науковці захищали свої праці, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Євген Крутько – автор докторської роботи на тему "Оптимізація заходів профілактики та методів інтенсивної терапії поліорганної дисфункції у постраждалих з політравмою тяжкого ступеню", яку захистив у жовтні 2015 року.

Національне агентство із забезпечення якості вищої (НАЗЯВО) освіти виявило, що праця вченого є "повнотекстовим перекладом з елементами фальсифікації" роботи російського лікаря-анестезіолога.

Кандидат наук Сергій Пилипенко захистив роботу на тему "Анестезіологія та інтенсивна терапія" тому ж закладі вищої освіти, але в грудні 2018 року. Фахівці НАЗЯВО констатували, що вчений у своїй кандидатській дисертації використав доробок свого наукового керівника – Євгена Крутька. Крім того, в роботі виявили ознаки фальсифікації даних.

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Тепер Міністерство освіти і науки скасували рішення Харківського медуніверситету про присудження їм наукових ступенів.

Також у виші змінили склад спеціалізованої ради – виключили спеціальність "Анестезіологія" і замінили голову та секретаря.

Нагадаємо, за 2024 рік МОН не позбавило наукового ступеня жодного науковця, попри те, що НАЗЯВО просило ухвалити таке рішення після розгляду праць трьох вчених.

Водночас у квітні 2025 року відомство скасувало рішення про присвоєння наукових ступенів і вчених звань чотирьом науковцям.