Раніше ув'язнені, а тепер – піхота: ексзасуджені розповіли про службу в ЗСУ

У травні 2024 року Володимир Зеленський підписав закон №11079-1 про добровільну мобілізацію засуджених, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.

Перші ув’язнені, які підписали контракт, уже пройшли навчання та взяли участь у бойових діях. Судимість із них було знято.

"Українській Свідок" поспілкувався з колишніми засудженими, які стали на захист України у складі 68-ї окремої єгерської бригади.

Бійці "Німий", "Хакер", "Спарта" й Ірина розповіли, як опинились у в’язниці і які обов’язки тепер виконують у ЗСУ, чи потрапляють в армію "тюремні" порядки та чому не варто сприймати колишніх засуджених в армії як "вагнерівців".

ВІДЕО ДНЯ

Ірина потрапила до в’язниці за економічний злочин. Суди йшли з 2010 року, і у 2023 році дівчина потрапила за ґрати.

"Відсиділа півтора року, до кінця було ще 5 років. Коли вийшов цей закон, я написала заяву, тому що в мене дочка. Я вмотивована тим, щоб у мене була знята судимість, і (хотіла) бути потрібною державі", – сказала Ірина.

Коли Рада ухвалила закон №11079-1, начальниця відділення під час перевірки запропонувала охочим ув’язненим вступити до лав ЗСУ та написати відповідну заяву. Ірина погодилася.

"З жіночої колонії на службу пішли найадекватніші жінки. Наприклад, посварилася з чоловіком, і тут вже або він її, або вона його. Тобто це нормальна дівчина, яка вела нормальний спосіб життя, але так сталося, що їй дали 15 років", – каже жінка.

"Спарта" і "Німий" Український свідок

Військовослужбовець із позивним "Хакер" у цивільному житті "відсидів" 16 років за обкрадання магазинів. Хлопець сам записався до війська, пройшов ВЛК, а потім вирушив на війну, вже вільною людиною.

"Я відбував покарання, мені лишалося три роки. Мене звільнили умовно-достроково. Підписав контракт, і я тут", – каже "Хакер".

Свій позивний на війні він отримав за те, що вміє зламувати телефони росіян: "Найцікавіше з того, що я знаходив у їхніх смартфонах – це карти, посадки, де вони ховаються".

А боєць із псевдо "Німий" відбув 2 роки покарання із 9, призначених за розповсюдження наркотичних речовин.

"Мені 46 років. Що мені втрачати? У тюрмі за 7 років, що мені лишалися, ти або станеш скотиною, або опустишся до невідомо чого. А тут у будь-якому разі цікавіше", – каже колишній ув’язнений.

Ще один боєць 68 ОЄБр із позивним "Спарта" сидів за шахрайство. "Позичив гроші і не віддав, – каже він. – Дали три роки. Рік я відсидів. А в цілому я провів у місцях позбавлення волі близько 12 років життя".

Спочатку "Спарту" не хотіли брати до війська, бо думали, що він просто хоче уникнути тюрми. Але після ухвалення нового законопроєкту до бажання арештанта дослухались.

Герої інтерв’ю кажуть, що судимість із них було знято. Але права на щорічну відпустку колишні увʼязнені не мають.

"До нас дуже гарне ставлення. Все звично вже. Таке відчуття, що я й не була у місцях позбавлення волі", – ділиться Ірина.

"Німий" також розповів, що "тюремні поняття" у війську не зберігаються: "Ще в учебці воно зберігалося, а тут – нічого".

"Коли вже йдеш на передову, на нуль, не має значення, хто біля тебе", – додав "Спарта". Але зізнався, що перехід від "тюремних" до військових правил давався непросто: "Важко за тиждень переступити ту ієрархію".

"Спарта" також наголосив, що колишні увʼязнені у ЗСУ відрізняються від російських "вагнерівців".

(Примітка: ПВК "Вагнер" – російське збройне формування, до якого за гроші набирають російських в'язнів, зокрема, засуджених за такими тяжкими статтями, як вбивство).

Нагадаємо, раніше "Український свідок" розпитав військового Яна з позивним "Кенобі", як влаштований Інтернаціональний легіон. Також в інтерв'ю 47 ОМБр розповіла про оборону коксохіму в Авдіївці.