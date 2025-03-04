Дітей прив’язують, аби не заважали: адвокатка показала умови в дитбудинку Миколаєва

Членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, адвокатка Інна Мірошниченко розповіла, як проходила громадська перевірка Миколаївського обласного будинку дитини.

Заклад отримує з держбюджету майже 23 мільйони гривень на рік. У ньому перебуває лише 20 дітей, якими опікуються 89 працівників, однак умови для малечі – "нелюдські", стверджує вона.

Мірошниченко поділилася світлинами, на яких видно умови проживання дітей і те, як працівники ставляться до своїх підопічних.

Дітей прив’язують до крісел, щоб не заважали

"Малюку, який перебуває на зондовому харчуванні, фіксують руки саморобними пластиковими фіксаторами до синців. Кажуть, що він вириває зонд руками. Колега зняв ці кайдани. Дитина усміхалась, зонд лишився на місці", – розповідає Інна.

За її словами, в закладі діти проводять увесь час у кріслах і стільчиках для годування – при цьому вони пристебнуті та привʼязані.

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"Я серйозно. Всі так і сидять. Ніхто не гуляє. Від слова зовсім. Чи варто казати, що всі малючки з депривацією і яктаціями (самозахитуванням)?" – додає Інна.

Вона каже: щоб малюки не заважали персоналу, їм постійно вмикають мультики.

"Розваги" для дітей в Миколаївському обласному дитбудинку Скриншот Instagram stories

"Ти просто вʼязень. Сидиш так увесь день, аби нікому не заважати. Підростеш, тебе посадять навпроти мультика. Так і житимеш. А потім ніхто не знатиме, чому у тебе такі глибокі порушення розвитку. Бо фактично ти не мав доступу ні до чого…

Твій мозок не розвивався. Тіло не розвивалося. Так ізольовані всі діти. І всі мовчки хитаються. Заспокоюють нервову систему", – пише Інна Мірошниченко.

Вона зазначила, що члени моніторингової групи, які виявили факт прив’язування дітей, викликали у заклад поліцію.

"Справа щодо катувань внесена в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Так, це катування! І ми будемо доводити це в суді. Якщо буде потрібно, то і в Європейському суді з прав людини", – наголосила Мірошниченко.

Діти без індивідуальної білизни і реабілітації

У Миколаївському будинку дитини діє кабінет фізіотерапії та реабілітації, однак вихованцям дитбудинку там, за словами адвокатки, послуг не надають.

"У журналах за останні пів року не було жодного вихованця дитбудинку. Лише приватні клієнти, діти з батьками", – розповідає адвокатка.

Ймовірно, тому команді омбудсмена відмовлялися надавати журнали з реабілітації, запевняючи, що "це особисті записи".

Кабінет для фізичної реабілітації в Миколаївському дитбудинку Скриншот Instagram stories

"Ну кому ж приємно палитися, що попри фінансування від держави на реабілітацію дітей, діти сидять привʼязані і не бачать тієї фізіотерапії тощо в житті", – зауважує представниця команди омбудсмена.

Будинок дитини офіційно не має укриття, хоча щось схоже на нього все ж організували у підвалі. Проте, як зазначає членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, під час тривоги дітей сюди не спускають.

За словами адвокатки, в установі є чимало й інших проблем. Наприклад, з санітарією – там чимало тарганів, а замість індивідуальної натільної білизни – спільна (розкладена по поличках для дівчаток і хлопчиків). При цьому складські приміщення "забиті" гуманітаркою.

Раніше в офісі омбудсмена повідомили про численні порушення у кількох дитячих закладах на Миколаївщині. До правоохоронців вже скерували матеріали для відкриття кримінального провадження, щоб захистити права дітей.