Вчені з'ясували, хто більше схильний до депресії – неодружені чи ті, хто у шлюбі

Самотні люди мають майже на 80% вищий ризик депресії, ніж одружені

Неодружені люди мають на 80% вищий ризик розвитку депресії порівняно з одруженими.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Human Behaviour, пише MedicalXpress.

Вчені виявили, що у чоловіків, які не перебувають у шлюбі, а також у людей з вищою освітою ризик депресії ще вищий.

Науковці проаналізували індивідуальні дані понад 106 тисяч учасників з семи країн: США, Великої Британії, Мексики, Ірландії, Південної Кореї, Китаю та Індонезії, дослідивши ризик появи симптомів депресії в одружених та неодружених осіб за період від 4 до 18 років.

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Вчені виявили, що люди, які ніколи не були у шлюбі, мають майже на 80% вищий ризик депресії, ніж одружені. Ще більший ризик виявився у розлучених – на 99%, а у вдівців – на 64% вище, ніж у тих, хто перебуває в шлюбі.

Особливо високий ризик депресії спостерігався у незаміжніх людей у західних країнах (США, Великій Британії, Ірландії) порівняно зі східними (Південна Корея, Китай, Індонезія).

Дослідники припускають, що одружені пари можуть рідше страждати на депресію через підтримку одне одного, стабільність у фінансах і позитивний вплив на загальне самопочуття. Але науковці також зауважують, що їхні результати мають певні обмеження: дані базуються на самооцінках учасників, а не на медичних діагнозах, і всі пари, які розглядалися, були гетеросексуальними.

Раніше ми розповідали, що жінки, які відчувають депресію під час вагітності або протягом року після пологів, більш схильні до самогубства.