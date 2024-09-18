Федоров розповів, скільки пар українців одружилися через застосунок "Дія"

Опцією одружитися онлайн через застосунок "Дія" скористасталися 219 пар українців. Ще понад 2,5 тисячі зареєструвалися і очікують на можливість взяти шлюб.

Про віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Укрінформ".

"У "Дії" вже одружилося 219 пар, 2800 пар подали заявку на одруження онлайн", – заявив Михайло Федоров.

Він додав, що документ про реєстрацію шлюбу можна отримати в цифровому вигляді в застосунку "Дія". Також доступна можливість отримати фізичне свідоцтво – за замовленням його створять та надішлють "Укрпоштою".

За його словами, одруження онлайн стало «позитивним мемом», завдяки чому українці встигли зробити 750 тисяч пропозицій в "Дії". Натомість відповідь "так" отримали лише 90 тисяч з них.

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Нагадаємо, від початку вересня українці можуть зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та провести онлайн-церемонію через застосунок "Дія".

"Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами", – пояснив міністр цифрової трансформації.

Для того, щоб одружитися в "Дії", необхідно:

бути повнолітніми громадянами України;

мати верифікований податковий номер;

мати ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";

не перебувати в іншому шлюбі, а після розлучення мати про це дані в реєстрі ДРАЦС.

Крім того, знадобиться остання оновлена версія застосунку "Дія".

Сповіщення про пропозицію можна надіслати через зручний месенджер, партнер має надати відповідь протягом 14 днів.

Після отримання омріяного "так" протягом 12 годин можна надати дані обох з майбутнього подружжя та сформувати заяву.

Також у "Дії" доступна можливість зміни прізвища після одруження.