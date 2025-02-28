Відсутність деяких мікробів на космічній станції може шкодити здоров’ю астронавтів – дослідження

Чистота, як правило, не вважається недоліком, але Міжнародна космічна станція настільки стерильна, що перебування там може негативно позначитися на здоров’ї астронавтів.

Дослідження, опубліковане в журналі Cell, показало, що на станції практично відсутні природні мікроби з ґрунту та води, які важливі для підтримки імунної системи людини, пише The Guardian.

Через брак мікробного різноманіття космонавти часто скаржаться на шкірні висипи, застуди, герпес та грибкові інфекції.

Для дослідження астронавти зібрали зразки з 803 поверхонь МКС. Після повернення на Землю мікробіологи ідентифікували бактерії та хімічні речовини у кожному зразку.

Науковці встановили, що основним джерелом мікроорганізмів на станції є людська шкіра.

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У зонах приготування їжі було більше бактерій, пов’язаних із продуктами, тоді як у туалетній зоні домінували мікроби, характерні для сечі та фекалій. У порівнянні з земними зразками, на поверхнях МКС бракувало мікроорганізмів, які зазвичай мешкають у ґрунті й воді.

"Є велика різниця між корисним впливом садівництва на здоров’я людини і тим, що відбувається, коли ми живемо у замкнутому середовищі без доступу до природних джерел мікробів", – зауважує мікробіолог Роб Найт із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

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Також на всіх поверхнях станції виявили хімічні залишки від дезінфікуючих засобів, що ще більше сприяє стерильності середовища. Тож за своєю стерильністю МКС не поступається лікарням та операційним.

"Якщо ми хочемо, щоб життя розвивалося за межами Землі, ми не можемо просто ізолювати частину біосфери і сподіватися, що це спрацює", – каже Родольфо Салідо.

Дослідники пропонують можливе рішення – навмисно вводити корисні мікроорганізми в середовище космічних станцій.

"У майбутньому, штучні середовища, зокрема космічні станції, можуть отримати користь від створення різноманітних мікробних спільнот, що імітують природні умови Землі", – зазначає Родольфо Салідо з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго.

Однак не всі науковці підтримують ідею навмисного додавання мікробів у космічне середовище. Наприклад, біологиня Одетт Ланевіль з Університету Оттави зазначає, що варто бути обережними, щоб не занести патогенні мікроорганізми.