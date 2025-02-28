Вперше за останні 60 років в космос полетить жіночий екіпаж: у складі буде співачка Кеті Перрі

Співачка Кеті Перрі полетить у космос навесні 2025 року на борту туристичної ракети New Shepard. Унікальність цієї місії у тому, що в її складі вперше з 1963 року будуть лише жінки.

У компанії Blue Origin розкрили імена шести учасниць. Це колишня вчена NASA, підприємиця Айша Боу, науковиця у галузі біоастронавтики Аманда Нгуєн, журналістка Гейл Кінг, кінопродюсерка Керіанна Флінн, журналістка Лорен Санчес, а також співачка Кеті Перрі.

6 учасниць полетять на борту туристичної ракети New Shepard BlueOrigin

Це буде перший жіночий льотний екіпаж після самостійного польоту Валентини Терешкової в космос у 1963 році.

"Кеті має честь бути частиною першої виключно жіночої команди Blue Origin і сподівається, що її подорож заохотить її доньку та інших досягти зірок у прямому та переносному сенсі", – йдеться у повідомленні компанії.

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CNN інформує, ракета досягне понад 100 кілометрів над поверхнею Землі та перетне так звану лінію Кармана (межа космосу).

Загалом це буде 11-м політ у межах програми New Shepard. Завдяки їй у космосі побували 52 людей.

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Додамо, що станом на листопад 2024-го у космосі побували 100 жінок. Сотою жінкою стала ведуча Емілі Каландреллі. Щоправда, тоді не обійшлося без скандалу: жінку почали ображати у соцмережах за "надто емоційну реакцію", коли вона ділилась своїми враженнями від відвідування космосу.

Туристичну ракету New Shepard розробила компанія Blue Origin, засновником якої є мільярдер Джефф Безос. Розробку ракети розпочали у середині 2000-х. Перший політ у космос з туристами на борту відбувся у 2020 році, серед них був і Джефф Безос.

Нагадаємо, раніше науковці зробили припущення, що жінки можуть легше переносити польоти у космос, ніж чоловіки.

Тетяна Бугаєнко, "УП.Життя"