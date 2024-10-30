Неуважність у дитинстві може бути ознакою майбутніх психічних розладів у підлітковому віці – вчені

Неуважність у дітей може бути передвісником проблем з психікою у підлітковому віці

Вчені виявили, що поєднання певних генів і проблеми з увагою в дитинстві можуть підвищити ризик виникнення нав'язливих думок, тривоги або незначних зорових і слухових галюцинацій у підлітковому віці.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Mental Health, пише Neuroscience News.

Дослідження показало, що діти, які мають генетичну схильність до психічних розладів, з більшою ймовірністю стикатимуться з психотичними симптомами, якщо в них є проблеми з концентрацією.

Виявилося, що саме увага може слугувати своєрідною "сполучною ланкою" між генетичною схильністю до психічних захворювань і виникненням цих симптомів.

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За словами вчених, проблеми з увагою часто є першими сигналами, які можуть свідчити про труднощі з психічним здоров'ям у майбутньому.

Більшість генетичних даних, на які спиралися науковці, були отримані від людей європейського походження. Це означає, що результати можуть не повністю відображати ситуацію для представників інших етнічних груп. Однак група вчених сподівається, що майбутні генетичні дослідження допоможуть зробити прогнози більш точними.

Проєкт, у рамках якого проведене дослідження, охоплює майже 12 000 дітей і досліджує, як генетика, поведінка і розвиток мозку впливають на психічне здоров'я, коли діти ростуть і дорослішають.

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