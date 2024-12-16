"Ніколи не відмовляйтеся від мрії": у США 90-річна жінка завершила навчання, яке почала пів століття тому

На випускній церемонії Південного університету Нью-Гемпшира (США) 90-річна Анетт Роберж отримала диплом асоційованого ступеня з бізнес-адміністрування. Вона почала навчання ще в 1972 році, але через сімейні обов’язки та роботу змогла завершити його лише зараз.

Про це пише Good Morning America.

Анетт – мати п’ятьох дітей, бабуся дванадцяти онуків і прабабуся п’ятнадцяти правнуків. Вона розпочала своє навчання у Новоанглійському коледжі (тепер SNHU) через рік після того, як її чоловік, військовий, загинув під час служби у В’єтнамі. Тоді вона відвідувала вечірні курси, але через виховання дітей та дві роботи – у шкільній їдальні та страховій компанії – їй довелося поставити навчання на паузу.

"Це рішення далося легко, адже пріоритетом були діти, і я вирішила, що їхнє благополуччя важливіше за мої амбіції", – пояснює Анетт.

У 2017 році жінка почала шукати можливості, як повернутися до навчання, але через проблеми зі здоров’ям і початок пандемії COVID-19 плани знову довелося відкласти.

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Роки потому її донька помітила, що мати вже має достатньо кредитів (прослуханих академічних годин) для отримання диплома. Анетт вирішила скористатися шансом нарешті офіційно завершити навчання і на своєму 90-му дні народження 13 листопада повідомила родині цю новину.

"Якщо я щось починаю, то мушу це завершити. Це було шалено насичених кілька тижнів, але все вартувало цього моменту", – каже вона.

Під час випускної церемонії 23 листопада Анетт отримала бурхливі овації від інших студентів, гостей і рідних. Вона розповіла, що цей момент здавався їй "магічним".

"Я досі наче на сьомому небі. Не можу підібрати слів, щоб описати свої емоції. Це було захопливо, неймовірно, це перевершило всі мої очікування", – зізналася Анетт.

Під час своєї промови перед випускниками Анетт закликала їх ніколи не припиняти навчатися, бо "те, що ви вивчите, у вас вже ніколи не зможуть забрати".

"Якщо у вас є мрія, не дайте їй просто залишитися мрією. Робіть щось, щоб вона стала реальністю. Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії", – закликала Анетт.

Та на цьому жінка не збирається зупинятися – уже в січні вона планує розпочати навчання для здобуття ступеня бакалавра.

"Мрія Анетт є також втіленням місії SNHU: ніколи не пізно почати навчатися. Ми неймовірно пишаємося тим, що вона отримала свій асоційований ступінь, і раді бути поруч на шляху до її бакалаврату", – наголосили в університеті.

Раніше ми розповідали, що у Великій Британії 98-річна жінка отримала докторський ступінь за відкриття, яке зробила 75 років тому.