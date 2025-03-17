BBC: Німця, який воював на боці України, екстрадували через підозри у зґвалтуванні

До Німеччини екстрадували колишнього німецького військового, який воював у складі українського війська.

Його підозрюють у зґвалтуванні жінок у Німеччині та Україні, а також розповсюдженні матеріалів, що містять сцени сексуального насильства, зокрема над дітьми.

Як повідомляє BBC Україна, 17 березня чоловік перетнув українсько-польський кордон, прямуючи у Німеччину. Незабаром він постане перед судом.

Німецька прокуратура звинувачує чоловіка у зґвалтуванні кількох жінок, зокрема, в Україні. Крім того, йому закидають поширення зображень жорстокого поводження.

Зокрема, джерела в німецькій прокуратурі повідомили журналістам, що у них є відеодокази, нібито опубліковані в мережі самим підозрюваним, де він ґвалтує жінок. Серед них – двоє українок. Деякі з жінок на відео, ймовірно, були без свідомості.

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Генеральна прокуратура України також розслідує цю справу. Слідчі опитали ймовірних жертв, які спершу підтвердили факт насильства. Згодом одна з них відмовилася свідчити. Розслідування ще триває, підозр поки нікому не вручали.

Як повідомляло німецьке видання Bild, підозрюваний – колишній військовий Бундесверу (німецьких збройних сил). Правоохоронці розпочали розслідування щодо нього після того, як він поширював у інтернеті фото та відео жорстокого поводження із дітьми. У 2022 році слідчі провели обшук у його помешканні, де виявили тисячі таких фото та відео і, окрім цього, боєприпаси Бундесверу. На той момент чоловік уже виїхав до України.

Впродовж 2022-2024 років німець офіційно він служив в Міжнародному легіоні Головного управління розвідки, але фактично був прикомандирований до елітного підрозділу Служби безпеки України. В його складі він, зокрема, він воював під Бахмутом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справу німецького ексхірурга Жоеля Ле Скуарнека, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 299 дітьми.