"Надійний і модний атрибут": у Німеччині розкритикували сайт за продаж хіджабів для дівчаток

Німецький сайт розкритикували за продаж хіджабів для дівчаток від 5 років

У Німеччині онлайн-майданчик для торгівлі Otto розкритикували за продаж хіджабів для дівчаток від 5 до 8 років.

Через обурення суспільства товар із сайту прибрали, повідомляє Die Welt.

Продавець, який розмістив пропозицію на Otto, описав хіджаби для дівчаток як "надійний і модний атрибут, який сподобається вашій дитині". Також додав, що ті легкі та не ковзають, завдяки чому діти можуть "спокійно гратися та вільно рухатися".

Крім того, продавець пропонував молитовні вбрання із пришитим хіджабом та парні наряди для мами та доньки.

@neu_zeit/X, @MeisjeInWitte/X @neu_zeit/X, @MeisjeInWitte/X @neu_zeit/X, @MeisjeInWitte/X

Через ці товари у соцмережах розгорілися суперечки. Критики стверджували, що хіджаб є пригніченням жінок, яке починається ще у ранньому віці.

"У цій пропозиції від Otto-Versand неправильно все. Ми живемо у вільному, відкритому суспільстві, де дітей не змушують носити хустку. Otto має відкликати цю пропозицію", – зазначив в X представник німецької "Вільної демократичної партії" (FDP) Джеральд Ульріх.

На тлі обурення багато користувачів закликали бойкотувати компанію.

Otto відреагувала на критику та деактивувала відповідні пропозиції на своєму майданчику. Водночас на власному сайті продавця дитячі хіджаби продовжують продаватися.

В Otto заявили, що всі продавці на їхньому майданчику дотримуються встановлених для товарів критеріїв. Також вони додали, що продаж молитовного одягу та хіджабів для дітей у Німеччині не заборонений. Такі пропозиції можна знайти й на інших маркетплейсах. Наприклад, на Amazon та Ebay навіть пропонують рожеві хіджаби для немовлят.

У компанії пообіцяли обговорити, як у майбутньому вони будуть поводитися з товарами для дітей із релігійними символами.

Нагадаємо, у 2023 році суд ЄС ухвалив рішення, що державні установи в усіх країнах ЄС можуть забороняти співробітникам носити релігійні символи, зокрема хіджаби.