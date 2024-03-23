Зареєструватися на НМТ тепер можна через "Дію": покрокова інструкція

Відтепер зареєструватися на участь в національному мультипредметному тесті можна у "Дії". Для цього у мобільному застосунку мають бути завантажені чинні ID-картка чи закордонний паспорт.

У Міністерстві освіти і науки України кажуть, що завдяки цьому вступники швидше зможуть створити свій персональний кабінет.

"Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через "Дію" – так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично. Тобто не треба буде вручну вводити інформацію про себе та додатково завантажувати копії документів", – пояснили у МОН.

Як зареєструватися на НМТ через застосунок "Дія"

Спершу потрібно зайти на сторінку "Реєстрація для участі в НМТ", ознайомитися із запропонованими документами та натиснути "Розпочати реєстрацію".

Далі вибрати опцію "Створити за допомогою "Дії".

Необхідно натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфона та підтвердити відправлення копії паспорта через "Дія.Підпис".

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Наступним кроком є заповнення короткої форми реєстрації, де потрібно вказати контактну інформацію, вибрати категорію "випускник минулих років" або "випускник поточного року", самостійно обрати населений пункт в Україні або за її межами, де учасник планує пройти тестування, завантажити копію атестата про здобуття загальної освіти або довідку з місця навчання (для випускників 2024 року).

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Перевіривши правильність написаних даних, всю інформацію потрібно надіслати на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також у персональний кабінет має надійти повідомлення про успішну реєстрацію.

Крім того, для входу в персональний кабінет тепер можна використовувати "Дія.Підпис". Для цього треба перейти на сторінку персонального кабінету, обрати "Вхід за допомогою застосунку Дія", натиснути на QR-код або відсканувати та авторизуватись, зробивши фото обличчя.

Нагадаємо, реєстрація на національний мультипредметний тест вже розпочалася. Цьогоріч вона відбувається в електронному форматі.