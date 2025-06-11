Організатори НМТ заперечили використання завдань з міжнародних іспитів у тестах з англійської

НМТ з англійської не містить завдань з IELTS – УЦОЯО

У соцмережах поширили інформацію, що завдання НМТ з англійської мови скопіювали з міжнародного тесту IELTS. Український центр оцінювання якості освіти спростував це звинувачення.

Там пояснили, що завдання побудовані на фрагменті тексту, який також використала авторка сайту з підготовки до IELTS, йдеться на сайті.

International English Language Testing System – це міжнародна система тестування з англійської мови. Вона складається з чотирьох модулів: аудіювання, читання, письма та говоріння.

В УЦОЯО розповіли, що тестові завдання НМТ з англійської мови розроблені на основі автентичних англомовних текстів, доступних у відкритих першоджерелах й адаптованих зі збереженням оригінального контексту.

"Наголосимо на тому, що процедури підготовлення тестових добірок в УЦОЯО розроблені в такий спосіб, що запозичення чужих тестових завдань є просто неможливим.

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Тому для фахівців Українського центру стало несподіванкою те, що цього тижня в соціальних мережах активно поширювався допис, що, мовляв, деякі завдання НМТ з англійської є завданнями екзамену IELTS... Ця інформація неправдива", – йдеться на сайті.

Завдання з НМТ з англійської мови УЦОЯО

Звинувачення у плагіаті стосувалися групи завдань на використання мови, які надавалися випускникам 2 червня. Вони побудовані на фрагменті тексту, який для своєї роботи також використала блогерка та авторка вебсайту з підготовки до IELTS Елізабет Фергюсон.

В УЦОЯО запевнили, що для НМТ автори використали лише фрагмент оригінального тексту, який скоротили та спростили. А завдання стосувалися лексичних і граматичних конструкцій.

Водночас цей же оригінальний текст використала Фергюсон, яка на його основі створила завдання до змісту – вона пропонує учням дібрати заголовки до кожного з абзаців.

Завдання із сайту Елізабет Фергюсон УЦОЯО

"Відмінності у використанні оригінального тексту та у специфіці завдань до нього очевидні. Так само очевидним є те, що для перевірки іншомовної компетенції вступників важливо використовувати оригінальні тексти, які, очікувано, можуть потрапляти в поле зору тестологів і освітян різних країн", – йдеться у заяві.

Раніше ми розповідали, чи можна використовувати і комбінувати результати НМТ попередніх років.